Lady Gaga racconta la sua lotta contro la psicosi e il percorso verso la guarigione

Lady Gaga, una delle popstar più iconiche del panorama musicale contemporaneo, ha recentemente condiviso una parte intima della sua vita, rivelando di aver affrontato un periodo di psicosi che l’ha allontanata dalla realtà. Questa confessione ha colpito i suoi fan e ha riacceso l’attenzione su temi importanti legati alla salute mentale. Oggi, mentre si prepara a lanciare il suo nuovo album, Gaga riflette su un passato difficile e sul suo attuale stato di benessere.

La confessione di Lady Gaga sulla psicosi

In un’intervista, Lady Gaga ha parlato apertamente della sua esperienza con la psicosi, un disturbo che l’ha tenuta lontana dalla vita quotidiana per un lungo periodo. “Ho avuto una psicosi. Per un certo tempo non sono stata saldamente in contatto con la realtà”, ha dichiarato. Questa condizione ha avuto un impatto significativo sulla sua vita, portandola a sentirsi distaccata e isolata. “Ci sono voluti parecchi anni di duro lavoro per tornare a essere me stessa”, ha aggiunto, sottolineando la difficoltà del suo percorso di recupero.

Gaga ha anche condiviso come l’incontro con il suo attuale compagno, Michael Polansky, sia stato un momento cruciale nella sua vita. Nonostante stesse già meglio quando si sono conosciuti, le parole di Michael, che le ha detto di poter essere più felice, l’hanno colpita profondamente. “Mi fece male sentirgli dire così perché non volevo che pensasse questo di me”, ha spiegato. La popstar ha evidenziato la sua avversione a essere definita dal suo malessere, esprimendo la speranza che nessuno debba provare vergogna per aver affrontato simili difficoltà.

La guarigione e le sfide affrontate

Oltre alla psicosi, Lady Gaga ha dovuto affrontare anche la fibromialgia, una malattia cronica che causa dolore diffuso e affaticamento. Nel 2017, la cantante aveva rivelato di essere affetta da questa patologia, esprimendo la paura di non poter più esibirsi. “Ho pensato che non sarei mai più stata in grado di salire su un palco”, ha raccontato, condividendo il suo dramma personale. La sua lotta è stata documentata nel film Netflix “Gaga: Five Foot Two”, che ha mostrato le sue battaglie sia fisiche che emotive.

Oggi, Lady Gaga afferma di aver superato queste sfide e di aver voltato pagina. “Vorrei solo dire questo: le cose possono migliorare. È ciò che è accaduto a me e ne sono grata”, ha affermato, lanciando un messaggio di speranza a chi sta affrontando difficoltà simili. La sua testimonianza rappresenta un esempio di resilienza e determinazione, incoraggiando altri a non perdere la speranza.

I progetti futuri e le nozze con Michael

Attualmente, Lady Gaga è in fase di promozione del suo nuovo album “Mayhem”, che ha già riscosso un grande successo grazie ai singoli “Abracadabra” e “Die With a Smile”, in collaborazione con Bruno Mars. Questo lavoro, che incorpora influenze degli anni ’90, ha confermato la sua posizione come una delle artiste più influenti del panorama musicale attuale.

In aggiunta alla sua carriera musicale, Gaga ha rivelato che presto convolerà a nozze con Michael Polansky. Sebbene non ci sia ancora una data ufficiale per le nozze, la cantante ha parlato del suo desiderio di un matrimonio intimo, esprimendo la possibilità di una cerimonia semplice e privata. “Conoscendomi, potrebbe trasformarsi in un circo con unicorni”, ha scherzato, lasciando i fan con la speranza di un evento memorabile e in perfetto stile Gaga.

La sua storia di lotta e recupero, unita ai suoi successi professionali, continua a ispirare molti, rendendo Lady Gaga non solo una popstar, ma anche un simbolo di resilienza e speranza per chi affronta sfide simili.

