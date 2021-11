Lady Gaga e l’intenso ruolo in “House of Gucci”

Lady Gaga ha rivelato alla rivista Vogue il suo impegno nell’interpretare Patrizia Reggiani nel prossimo film di Ridley Scott “House of Gucci”, affermando che questo ruolo ha avuto ripercussioni sulla sua salute mentale.

Lady Gaga e il suo ruolo in “House of Gucci”

Nella pellicola di Ridley Scott, Lady Gaga interpreta Patrizia Reggiani, mandante nel 1995 dell’omicidio del marito Maurizio Gucci, imprenditore e presidente della casa di moda Gucci.

In un’intervista con Vogue UK per il numero di dicembre 2021, la star ha raccontato il modo in cui è entrata nel personaggio.

“Ho avuto qualche difficoltà psicologica d un certo punto verso la fine delle riprese. Ero nella mia stanza d’albergo e vivevo e parlavo come la Reggiani, ero sul set e facevo la stessa cosa. Ricordo che un giorno uscii in Italia con un cappello per fare una passeggiata. Non facevo una passeggiata da circa due mesi e sono andata nel panico. Pensavo di essere sul set di un film”.

“Finisci per sembrare e assomigliare a loro, sì, ma non è un’imitazione, è un divenire.”.

L’intensità di un metodo

“Questo è il mio viaggio come artista con cui faccio ancora i conti”, ha dichiarato a Vogue UK. “E mi chiedo: ‘È salutare il modo in cui lo fai?'” Secondo Vogue UK, ha alzato le spalle prima di dire “Semplicemente non conosco nessun altro modo”.

Gaga ha confermato di non aver incontrato Patrizia Reggiani per il ruolo.

“Sai, ho sentito che avrei potuto davvero rendere giustizia a questa storia solo se mi fossi avvicinato ad essa con l’occhio di una donna curiosa che fosse interessata a possedere uno spirito giornalistico in modo da poter leggere tra le righe ciò che stava accadendo nelle scene del film” lei disse. «Nel senso che nessuno mi avrebbe detto chi fosse Patrizia Gucci. Nemmeno Patrizia Gucci».

La co-protagonista Salma Hayek ha descritto il lavoro di Lady Gaga come “deliziosa follia”. “È molto affascinante”, ha detto a Vogue UK del film, “molto sfarzoso e pochissime volte ho visto quel livello di passione in un attore”.

Roberta Rosella

03/11/2021