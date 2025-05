La vittoria di Daniele Doria ad Amici porta fortuna anche al fratello: una scommessa da 10 mila euro

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La recente vittoria di Daniele Doria nel talent show “Amici” ha avuto un impatto non solo sulla sua carriera, ma anche sulla vita di suo fratello Mattia. Quest’ultimo ha deciso di scommettere sul trionfo del fratello, investendo 300 euro in un tabacchino. La scommessa si è rivelata vincente, portando a casa un premio di 10 mila euro e 65 centesimi, come ha condiviso Mattia tramite un post su Instagram, mostrando lo scontrino della vincita. In un confronto diretto, la somma guadagnata da Mattia supera quella ricevuta da Alessia Pecchia, che ha chiuso la sua avventura ad Amici con 7 mila euro in gettoni d’oro, equivalenti a circa 5 mila euro.

Un legame speciale tra Daniele e Mattia

Daniele Doria ha dedicato la sua vittoria a Mattia, sottolineando l’importanza della famiglia nel suo percorso. Durante la finale, ha affermato: “Voglio dedicare questo alla mia famiglia che mi sta guardando a casa. Voglio dire a mio fratello che ce l’abbiamo fatta”. Questo messaggio racchiude un significato profondo, poiché rappresenta non solo il raggiungimento di un obiettivo personale, ma anche la realizzazione di un sogno condiviso tra i due fratelli. In totale, Daniele ha vinto 157 mila euro in gettoni d’oro, mentre Mattia ha potuto festeggiare il suo successo con una vincita significativa.

Il supporto incondizionato di Mattia

Nel corso di un’intervista a FanPage, Daniele ha raccontato quanto Mattia sia stato fondamentale nel suo percorso ad Amici. “Lui è stato con me praticamente in tutto il percorso, dai casting fino alla vittoria”, ha dichiarato. Questo legame fraterno si è rivelato cruciale, poiché Mattia aveva anche lui sognato di partecipare al programma, ma non era riuscito a farlo in passato. La vittoria di Daniele rappresenta quindi una sorta di riscatto per entrambi, un modo per realizzare un sogno che avevano condiviso.

Un gesto affettuoso prima della finale

Pochi giorni prima della finale, Mattia ha voluto sorprendere Daniele con un videomessaggio toccante. In questo messaggio, ha ricordato uno dei piatti preferiti del fratello, il piatto di melanzane, sottolineando quanto fosse importante per lui. “Dai, sai che a parole non sono mai stato bravo, sono molto silenzioso, però ho imparato a farmi capire da te con gli sguardi, con i gesti”, ha detto Mattia, esprimendo il suo affetto in modo sincero. Questo momento ha dimostrato quanto il supporto familiare possa influenzare positivamente il percorso di una persona, specialmente in situazioni di grande visibilità come quella di un talent show.

La storia di Daniele e Mattia Doria è un esempio di come i legami familiari possano giocare un ruolo fondamentale nel raggiungimento dei sogni e nel superamento delle sfide. Con il trionfo di Daniele ad Amici, entrambi hanno potuto festeggiare un successo che va oltre la semplice vittoria, rappresentando un traguardo condiviso e un segno di unione tra due fratelli.

