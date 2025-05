La storia della Democrazia Cristiana: un viaggio tra memoria e attualità nel nuovo libro di Mimmo Nunnari

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il nuovo libro di Mimmo Nunnari, intitolato “Democristiani”, offre un’analisi approfondita della Democrazia Cristiana, un partito che ha segnato la storia politica italiana dal dopoguerra fino agli anni ’90. Attraverso documenti inediti e testimonianze, l’autore ricostruisce non solo la cronologia degli eventi, ma anche l’anima di un movimento che ha rappresentato una parte fondamentale della società italiana. Con una prefazione di Pierluigi Castagnetti, il volume si propone di stimolare il dibattito attuale, richiamando valori che sembrano essersi persi nel tempo.

Un viaggio nella storia della Democrazia Cristiana

Il libro di Nunnari si articola in diciassette capitoli, ognuno dei quali esplora momenti chiave della Democrazia Cristiana, dalle sue origini nel 1942 fino al suo scioglimento nel 1993. La narrazione inizia con i primi incontri clandestini, che si svolgevano in un contesto politico oppressivo, e prosegue attraverso le tappe fondamentali che hanno segnato il partito. Si passa dalle riunioni di Giuseppe Spataro al codice di Camaldoli, fino ad arrivare agli anni turbolenti del terrorismo e di Tangentopoli.

Nunnari non si limita a presentare una cronologia, ma arricchisce il racconto con episodi inediti, come la proposta di Riccardo Misasi di sostituirsi ad Aldo Moro come ostaggio delle Brigate Rosse. Attraverso una scrittura che ricorda il ritmo di un romanzo, l’autore riesce a rendere accessibili anche i momenti più complessi della storia politica italiana, permettendo ai lettori di comprendere le dinamiche che hanno influenzato il Paese.

I protagonisti e il loro impatto sulla politica italiana

Nel libro, Nunnari offre ritratti dettagliati di figure chiave della Democrazia Cristiana, da Aldo Moro ad Alcide De Gasperi, fino a Giulio Andreotti e Sergio Mattarella, quest’ultimo definito “l’ultimo democristiano”. Questi personaggi non sono solo protagonisti di una storia passata, ma rappresentano un ideale di continuità che si riflette ancora oggi nelle istituzioni italiane. La loro eredità è visibile nel modo in cui la politica italiana affronta le sfide contemporanee, mantenendo un legame con i valori fondamentali del cattolicesimo democratico.

La prefazione di Castagnetti sottolinea come la Democrazia Cristiana fosse più di un semplice partito politico; era un “sentiment”, una rete di valori che ha contribuito a formare l’identità nazionale. Il rifiuto degli estremismi, l’attenzione al bene comune e la mediazione come strumento politico sono principi che, secondo Nunnari, dovrebbero essere recuperati per affrontare le attuali sfide politiche.

Un libro per tutti: tra rigore storico e accessibilità

“Democristiani” non è solo un’opera destinata agli studiosi, ma si rivolge anche a lettori curiosi che desiderano comprendere meglio la storia politica italiana. La combinazione di rigore storico e scrittura narrativa rende il libro accessibile a un pubblico ampio. Nunnari riesce a stimolare il dibattito e a far emergere le contraddizioni del presente, invitando i lettori a riflettere sull’importanza di una politica che si basi su valori solidi.

L’opera si propone di colmare i vuoti di memoria sul passato e di incoraggiare una nuova generazione di politici a operare “con i valori in tasca”, a beneficio di tutti. In un momento in cui la politica sembra essere dominata da spettacolarizzazione e populismo, il libro di Nunnari rappresenta un richiamo alla necessità di un impegno politico autentico e responsabile.

