La storia d’amore tra Trigno e Chiara Bacci: un like del passato riaccende l’attenzione

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

La relazione tra Trigno e Chiara Bacci, emersa durante l’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi, ha recentemente catturato l’attenzione dei fan per un curioso episodio risalente al 2020. Un like messo dal cantante su una foto di Instagram ha rivelato un legame inaspettato con la sua attuale compagna, suscitando curiosità e sorpresa tra i follower.

Un like inaspettato: la scoperta del passato

Nel 2020, Trigno ha messo un like a un post su Instagram pubblicato da Marracash, in cui il rapper si esibiva insieme a ballerine di danza classica. Tra queste, si trovava anche Chiara Bacci. Questa informazione è emersa solo recentemente, quando i fan hanno condiviso uno screen del post su TikTok, accompagnato da un commento che evidenziava come il cantante non sapesse che la sua futura ragazza fosse presente nella foto. La reazione di Trigno non si è fatta attendere: ha commentato con un semplice “Oddio!”, dimostrando di essere colpito dalla scoperta.

Questo episodio ha riacceso l’interesse per la coppia, che ha conquistato il pubblico con la loro storia d’amore. La casualità di un like avvenuto anni prima ha fatto riflettere i fan sul destino e sulle connessioni che possono esistere tra le persone, anche prima che si conoscano realmente.

La situazione attuale di Trigno e Chiara: una relazione a distanza

Attualmente, Trigno e Chiara non convivono, poiché la ballerina ha ricevuto diverse offerte di lavoro all’estero. Dopo otto mesi di convivenza nella casetta di Amici, la coppia si prepara a vivere la propria storia d’amore a distanza. Chiara ha infatti ottenuto borse di studio per New York e altre opportunità in Cina, il che rende difficile la possibilità di trascorrere del tempo insieme.

In una recente intervista, Trigno ha rivelato di aver proposto a Chiara di andare a vivere insieme, esprimendo il suo desiderio di costruire un futuro insieme. Tuttavia, ha anche sottolineato l’importanza delle opportunità che si sono presentate a Chiara, affermando di essere felice per i successi della sua compagna. Ha anche menzionato che Maria De Filippi ha incoraggiato Chiara a cogliere queste occasioni, evidenziando il supporto che entrambi ricevono dal programma.

Le prospettive future per la coppia

Con Chiara impegnata tra New York e Cina, la domanda sorge spontanea: come gestiranno la distanza? Trigno ha espresso la sua preoccupazione riguardo alla possibilità di vedersi frequentemente, ma ha anche affermato di essere orgoglioso dei successi di Chiara. La ballerina potrebbe tornare ad Amici come professionista, il che rappresenterebbe una soluzione comoda per entrambi, ma al momento non è una scelta praticabile.

La coppia sembra affrontare questa fase della loro relazione con maturità, consapevoli delle sfide che una storia d’amore a distanza comporta. La loro connessione, già forte, potrebbe rafforzarsi ulteriormente attraverso il supporto reciproco e la comprensione delle rispettive ambizioni professionali. Mentre Chiara si prepara a partire per le sue nuove avventure, Trigno continua a concentrarsi sulla sua carriera musicale, mantenendo viva la speranza di un futuro insieme.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!