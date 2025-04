La storia d’amore tra Pierangelo e Jasmine: un racconto di amicizia e scoperta personale

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Jasmine Carrisi e Pierangelo Greco, due giovani protagonisti del mondo dello spettacolo, hanno condiviso la loro storia d’amore e amicizia in un’intervista, rivelando dettagli inediti su come è iniziato il loro legame. La loro avventura ha preso piede tre anni fa, quando entrambi hanno pubblicato un video che ha svelato la loro relazione, prima che Pierangelo scoprisse la sua identità sessuale. Da quel momento, i due hanno continuato a interagire sui social media e hanno partecipato insieme al reality show “The Couple“.

L’incontro tra Pierangelo e Jasmine: un amore inaspettato

La storia tra Pierangelo e Jasmine ha avuto inizio nel 2014, quando entrambi erano studenti in una scuola privata a Lecce. Pierangelo, allora in seconda superiore, ricorda il suo primo incontro con Jasmine, descrivendola come una ragazza con i capelli biondi che inizialmente non suscitava il suo interesse. “Io ero etero e avevo già avuto diverse fidanzate prima di Jasmine“, ha spiegato Pierangelo, sottolineando che lei è stata l’ultima ragazza con cui ha avuto una relazione prima di scoprire la sua attrazione per i ragazzi.

La scintilla tra i due è scattata durante una gita scolastica, dove hanno avuto l’opportunità di conoscersi meglio. “Ci siamo fidanzati e una notte abbiamo anche dormito insieme”, ha raccontato Pierangelo. Tuttavia, la loro relazione è stata breve: “Dopo un mese e mezzo, ho deciso di lasciarla a causa della mia gelosia. Ma poi mi sono reso conto di quanto mi mancasse e ho provato a riconquistarla, ma lei era già con un altro”.

La scoperta dell’identità sessuale di Pierangelo

Dopo la breve relazione con Jasmine, Pierangelo ha iniziato a esplorare la sua identità sessuale. “Ho scoperto di essere attratto dai ragazzi ad agosto e a settembre ho avuto il mio primo incontro”, ha raccontato. Questo cambiamento ha segnato una svolta significativa nella sua vita, portandolo a trasferirsi a Roma mentre Jasmine rimaneva a Lecce. Con l’arrivo della pandemia di Covid-19, i due hanno ripreso i contatti attraverso i social media, pubblicando video che hanno ottenuto un buon riscontro e avviando una nuova fase della loro amicizia.

“Abbiamo iniziato a risentirci, inizialmente solo per chat, e poi abbiamo fatto una diretta insieme. Da quel momento, la nostra amicizia è diventata più forte”, ha aggiunto Pierangelo, evidenziando come la loro connessione si sia evoluta nel tempo.

Il punto di vista di Jasmine: un’amicizia speciale

Jasmine ha condiviso il suo punto di vista sulla loro relazione, rivelando che inizialmente non aveva mai pensato che Pierangelo potesse essere gay. “Era più lui che piaceva a me”, ha confessato. La giovane ha raccontato come il suo interesse per Pierangelo sia nato grazie a una sua amica, che lo aveva mostrato su Instagram. “Ricordo il giorno in cui mi ha scritto. Ero felicissima perché lo fissavo da settimane”, ha detto Jasmine, sottolineando l’emozione che ha provato quando ha ricevuto il messaggio.

Il loro legame si è rafforzato nel tempo, e ora i due si trovano in nomination a “The Couple“, dove potrebbero affrontare una nuova sfida. La loro storia è un esempio di come l’amicizia possa evolversi e trasformarsi, portando a scoperte personali e a una maggiore comprensione di sé stessi.

