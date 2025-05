La storia d’amore tra Costanza Caracciolo e Bobo Vieri: un racconto di emozioni e sfide

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Costanza Caracciolo, ex velina e moglie dell’ex calciatore Bobo Vieri, ha condiviso la sua storia d’amore in un’intervista a ‘La volta buona‘ il 12 maggio 2025. La narrazione si è concentrata su momenti significativi della loro relazione, dall’incontro iniziale fino alle sfide affrontate come genitori. La sua testimonianza offre uno spaccato intimo della vita di coppia, ricca di emozioni e di esperienze che hanno segnato il loro percorso insieme.

Il primo incontro: un tour notturno a Roma

Il primo appuntamento tra Costanza Caracciolo e Bobo Vieri è stato descritto dall’ex velina come “magico”. La coppia ha vissuto un’esperienza indimenticabile durante una gita in vespa per le strade di Roma. Costanza ha raccontato con entusiasmo quel momento: “Abbiamo fatto un tour notturno di Roma ed è stato un momento davvero bello”. La scelta della capitale come sfondo per il loro incontro ha reso l’esperienza ancora più speciale, creando ricordi che entrambi portano nel cuore. La bellezza della città eterna ha fatto da cornice a un inizio di relazione che si è rivelato promettente e ricco di passione.

La gioia e il dolore della maternità

Dopo pochi mesi dalla loro unione, Costanza e Bobo hanno deciso di allargare la famiglia. Tuttavia, la gioia della gravidanza si è trasformata in un momento di grande dolore quando Costanza ha subito un aborto spontaneo al terzo mese. “Un dolore inspiegabile”, ha dichiarato, sottolineando la difficoltà di quel momento. La situazione è stata ulteriormente complicata dalla coincidenza di scoprire di essere nuovamente incinta lo stesso giorno in cui la notizia della perdita è stata divulgata dai media. Questo tempismo ha reso l’esperienza ancora più difficile da affrontare. Nonostante il dolore, la coppia ha trovato la forza di andare avanti e oggi sono genitori di due figlie: Stella, nata nel 2018, e Isabel, arrivata nel 2020.

Un matrimonio intimo e segreto

Il 18 marzo 2019, Costanza e Bobo hanno deciso di unirsi in matrimonio in modo intimo e riservato. “Un matrimonio molto intimo, io e lui eravamo i testimoni”, ha rivelato Costanza, spiegando che non c’è stata una proposta formale. La coppia ha scelto insieme la data e si è recata in comune per ufficializzare il loro legame. Questo approccio semplice e diretto riflette la loro personalità e il desiderio di mantenere la loro vita privata lontana dai riflettori. Nonostante il matrimonio civile, Costanza non esclude la possibilità di celebrare un matrimonio religioso in futuro, un evento che potrebbe rappresentare un ulteriore passo nella loro vita insieme.

La nascita di Isabel durante la pandemia

La nascita della secondogenita, Isabel, ha coinciso con un periodo particolarmente difficile a causa della pandemia. Costanza ha descritto il parto cesareo come un’esperienza unica, caratterizzata da emozioni contrastanti. “Christian mi ha portata in ospedale ma non poteva entrare. L’ho videochiamato durante il parto per farlo partecipare. È stato magico, incredibile”, ha raccontato. Questo episodio ha messo in luce le sfide che molte famiglie hanno affrontato durante la pandemia, ma ha anche evidenziato la forza del legame tra Costanza e Bobo, che hanno trovato modi creativi per rimanere vicini anche in circostanze difficili. La loro storia d’amore continua a essere un esempio di resilienza e affetto, nonostante le avversità.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!