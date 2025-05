La Spagna all’Eurovision 2025: Melody e il suo brano “Esa Diva”

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

L’Eurovision Song Contest 2025 si avvicina e la Spagna si prepara a brillare con la sua rappresentante, Melody. Con una carriera che ha già lasciato il segno, la cantante andalusa porta sul palco europeo il suo nuovo brano “Esa Diva“. Questo articolo esplora la vita e la carriera di Melody, nonché il significato profondo della sua canzone in gara.

Chi è Melody: un talento precoce

Melody, il cui vero nome è Melodia Ruiz Gutierrez, è nata nel 1990 a Siviglia, in Spagna. Fin da giovanissima, ha mostrato un grande interesse per la musica e la danza, iniziando a studiare canto e danza all’età di sei anni. La sua carriera musicale ha preso il volo nel 2001, quando ha pubblicato il suo primo singolo “El baile del gorila“. Questo brano è diventato un vero e proprio tormentone, raggiungendo la vetta delle classifiche latine e vendendo oltre un milione di copie. A soli undici anni, Melody ha ottenuto un successo straordinario, che ha segnato l’inizio di una carriera promettente.

Nel corso degli anni, Melody ha pubblicato sei album e ha fatto il suo esordio nel mondo del cinema. La sua partecipazione al Benidorm Fest, un importante festival musicale spagnolo, le ha aperto le porte dell’Eurovision 2025. Nonostante le sfide e le critiche ricevute nel corso della sua carriera, Melody ha sempre trovato il supporto del suo pubblico, che ha dimostrato di apprezzare il suo talento autentico. Ha dichiarato in passato di aver dovuto autofinanziare il suo lavoro, sottolineando come il tempo possa rimettere le cose al loro posto.

Originaria di Dos Hermanas, il comune più grande della provincia di Siviglia, Melody proviene da una famiglia di artisti. Suo padre, Lorenzo Ruiz Molina, è stato membro della band Los Kiyos, conosciuti come i Jackson Five iberici. Crescendo in un ambiente artistico, Melody ha continuato a perfezionare le sue abilità musicali, studiando canto, chitarra, pianoforte e recitazione insieme al fratello Eleazar. Nel 2001, oltre al suo primo singolo, ha pubblicato anche il suo primo album “De pata negra“, che è stato candidato ai Latin Grammy Awards.

La carriera musicale di Melody: successi e sfide

Melody ha lavorato instancabilmente nel corso della sua carriera, pubblicando un album all’anno fino al 2004. Il suo terzo album, “T.Q.M.“, è stato particolarmente significativo, in quanto includeva il brano “No diré que es amor“, parte della colonna sonora della versione spagnola del film animato Disney “Hercules“. Tuttavia, nel 2005, la giovane artista ha deciso di prendersi una pausa dalla musica, sopraffatta dagli impegni e dalle pressioni legate alla sua giovane età. Dopo quattro anni di assenza, ha fatto il suo ritorno, partecipando per la prima volta al percorso verso l’Eurovision, anche se non è riuscita a vincere.

La sua resilienza e determinazione l’hanno portata a continuare a lottare per il suo sogno, e oggi si prepara a rappresentare la Spagna all’Eurovision 2025 con “Esa Diva“. Melody ha dimostrato di essere una vera combattente nel mondo della musica, affrontando le difficoltà con coraggio e passione. La sua storia è un esempio di come la perseveranza possa portare a risultati straordinari, nonostante le avversità.

“Esa Diva”: significato e traduzione del brano

“Esa Diva” è un brano che presenta una doppia interpretazione: da un lato, racconta la vita di una diva, dall’altro, si fa portavoce delle donne che affrontano quotidianamente le proprie battaglie. Il testo di Melody celebra la forza e il coraggio delle donne, sottolineando che ogni donna è una star a modo suo. La canzone invita a riflettere sul vero significato della grandezza, che non risiede nella fama, ma nella capacità di affrontare le sfide della vita.

La traduzione del brano rivela un messaggio profondo e toccante. Melody canta della sua infanzia, di come fosse già una ballerina di rumba prima di imparare a camminare. Descrive la vita di una diva, che non deve calpestare gli altri per brillare, ma può trovare la sua grandezza nella libertà di esprimersi. La canzone celebra la bellezza della vita, rappresentata come un giardino pieno di spine e rose, e invita a riscoprire la danza e la gioia di vivere.

Con “Esa Diva“, Melody si propone di ispirare e incoraggiare tutte le donne a riconoscere il proprio valore e a combattere per i propri sogni. La sua performance all’Eurovision 2025 sarà un’opportunità per condividere questo messaggio con un pubblico internazionale, dimostrando che la musica può essere un potente strumento di cambiamento e di empowerment.

