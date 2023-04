La scena tagliata in “Avengers: Infinity War”: il creatore di Thanos svela dettagli sulla sequenza eliminata

Durante un’intervista con il sito Near Mint Condition, Jim Starlin, il celebre autore di fumetti e creatore del villain Thanos, ha rivelato alcuni interessanti dettagli sulla produzione di “Avengers: Infinity War”, il film Marvel che ha portato sul grande schermo l’epica battaglia tra i Vendicatori e il terribile Thanos.

Secondo quanto dichiarato da Starlin, Infinity War avrebbe dovuto includere una sequenza di apertura di ben 45 minuti, che purtroppo è stata tagliata a causa di limitazioni di budget e del tempo di durata del film.

In questa sequenza, avremmo dovuto assistere alla prima apparizione di Thanos e alla sua caccia alle Gemme dell’Infinito, con il personaggio che avrebbe preso il controllo della prima di esse. Tuttavia, gli effetti visivi necessari per realizzare questa sequenza erano troppo costosi per la produzione, che ha quindi deciso di tagliarla.

I piani originali per il passato di Thanos

Ma non è solo questa la curiosità svelata da Starlin durante l’intervista: il creatore di Thanos ha infatti rivelato che “Avengers: Infinity War” avrebbe dovuto includere anche una scena di circa 10 minuti sul passato del titano, in cui si vedeva il personaggio da giovane cercare di salvare il suo pianeta natale, Titan, distruggendo metà della sua popolazione.

In questa scena, Thanos veniva mandato in prigione su un altro pianeta e finiva per assistere alla distruzione del suo mondo.

Il successo di Avengers: Endgame

Nonostante i tagli, “Avengers: Infinity War” e “Avengers: Endgame” hanno avuto un enorme successo al botteghino, diventando due dei film di maggior incasso nella storia del cinema.

Endgame ha battuto il record di Avatar come film di maggior incasso di sempre, con 2,797 miliardi di dollari al botteghino globale. Il successo di Endgame è stato in parte dovuto all’iconica interpretazione di Thanos da parte di Josh Brolin, che ha reso il personaggio uno dei cattivi più amati dell’Universo Cinematografico Marvel.