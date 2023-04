La scena iniziale di “Vertigo” è un vortice di emozioni

Vertigo è un film del 1958 diretto da Alfred Hitchcock. Il film è tratto dal romanzo omonimo del 1954. Nel 1989 il film è stato inserito fra quelli conservati nel National Film Registry presso la Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti .Nel 1998 l’American Film Institute l’ha inserito al sessantunesimo posto della classifica dei migliori cento film statunitensi di tutti i tempi, mentre dieci anni dopo, nella lista aggiornata, è salito al nono posto. Il film ebbe scarso successo di pubblico e accoglienza tiepida da parte dei critici. Solo più tardi, durante gli anni sessanta, i cinefili incominciarono a rivalutarlo e a riscoprirlo.

Vertigo, la trama

John Ferguson (James Stewart) è un poliziotto che a causa di un incidente sul lavoro scopre di soffrire terribilmente di acrofobia ( ovvero delle grandi altezze, di vertigini) e ciò lo porta a dimettersi. Un giorno un suo ex compagno di college lo contatta e decidono quindi di incontrarsi.

Gavin Elster si occupa di cantieri navali, un lavoro trovato grazie alla famiglia della moglie; è proprio la moglie il motivo per cui Gavin ha chiesto a John di incontrarsi; lui teme infatti che una presenza, una persona dall’oltretomba stia “possedendo” la moglie. Madeleine (Kim Novak) è infatti ossessionata dalla bisnonna, va sulla sua tomba, nella casa in cui viveva, passa le ore davanti a un quadro che la ritrae ma non si ricorda di esserci stata, appare tutto sfumato come in un sogno. La nonna di Madeleine è morta suicida a 26 anni e Galvin teme per la vita di sua moglie quindi chiede a John di tenerla d’occhio.

La famosa scena iniziale del film

Dopo i crediti iniziali, accompagnato dagli allora avanzati effetti grafici di Saul Bass, il film di Alfred Hitchcock si apre sul Detective Scottie Ferguson e un collega che inseguono un criminale sui tetti di San Francisco. Quando Scottie prova a saltare da un tetto all’altro degli edifici, si ritrova aggrappato al cornicione con le sole dita, in bilico tra la vita e la morte. L’altro poliziotto cerca di aiutarlo… ma non finirà tanto bene. Qui di seguito la famosa scena iniziale del film.