La scena iniziale de “The Social Network” è memorabile grazie ad un frenetico editing

The Social Network è un film del 2010 diretto da David Fincher, incentrato sui fondatori di Facebook e sul fenomeno popolare che ha creato. Il film è stato sceneggiato da Aaron Sorkin. Egli ha adattato per il grande schermo il libro di Ben Mezrich Miliardari per caso – L’invenzione di Facebook: una storia di soldi, sesso, genio e tradimento. La pellicola ha vinto 4 Golden Globe, tra cui il più importante, miglior film drammatico. Ha inoltre ottenuto 8 candidature agli Oscar 2011, vincendone 3, ossia quello per la miglior sceneggiatura non originale, quello per la miglior colonna sonora e quello per il miglior montaggio. Al 27 febbraio 2011, The Social Network ha incassato $96,917,897 negli Stati Uniti e $124,153,352 nel resto del mondo, per un totale di $221,071,249.

The Social Network, la trama

In una notte d’autunno del 2003, lo studente di Harvard e genio della programmazione Mark Zuckerberg si siede davanti al suo computer e inizia a lavorare ad una nuova idea. Tra blogging e programmazione, quello che inizia nella sua stanza del dormitorio presto si trasforma in in una rete sociale globale, in una rivoluzione nel mondo delle comunicazioni. Sei anni e 500 milioni di amici dopo, Mark si ritrova a essere il più giovane miliardario nella storia. Ma, come per ogni imprenditore, il successo conduce sia alle complicazioni personali sia alle difficoltà legali.

La famosa scena iniziale del film

Non tutti sono capaci degli scambi verbali di Aaron Sorkin, ma Jesse Eisenberg e Rooney Mara ce la mettono tutta. David Fincher ha dichiarato che ci sono voluti 99 ciack per comporre il tira e molla della conversazione. La scena non funzionerebbe senza il frenetico editing, che da più peso alle pause e rende l’insulto finale di Mara ancora più forte. Il film si apre sulle note di Ball and Biscuit dei The White Stripes, che fanno da sottofondo al dialogo iniziale. Qui di seguito la famosa scena finale di “The Social Network“.