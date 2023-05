La scena iniziale de “Il cavaliere oscuro” è indimenticabile

Il cavaliere oscuro è un film del 2008 diretto da Christopher Nolan e basato sul supereroe Batman ideato da Bob Kane e Bill Finger. La pellicola è il seguito di Batman Begins (2005). ha incassato più di un miliardo di dollari in tutto il mondo, rimanendo per tre anni il primo tra i film di supereroi di maggiore successo. La pellicola ha ricevuto numerose candidature e riconoscimenti, tra cui due premi Oscar, a Richard King per il miglior montaggio sonoro e a Heath Ledger come miglior attore non protagonista (postumo).

Il cavaliere oscuro, la trama

A Gotham sembra essere tornata la serenità, quando il crudele pagliaccio Joker inizia a seminare caos e terrore nella città: il suo scopo è quello di arrivare a Batman per eliminarlo definitivamente, non senza l’aiuto di un gruppo di mafiosi della città. Il piano di Joker prevede un’omicidio al giorno fino a quando non si giungerà a quello dell'”eroe pipistrello”, suo unico obiettivo. Le vittime aumentano sempre di più, ma lo scontro decisivo non tarderà ad arrivare: Batman dovrà vincere la battaglia, anche a costo di diventare lui stesso il cattivo.

La famosa scena iniziale del film

Il tour de force che rappresenta la sequenza di apertura de Il Cavaliere Oscuro potrebbe essere quasi un breve film a sé stante. La rapina in banca non ci dice nulla sul film, ma ci offre la visione di uno dei cattivi più memorabili del franchise, il Joker di Heath Ledger. Christopher Nolan gioca con le nostre aspettative e, sebbene il Joker non si rivela fino al completamento del colpo, la sua presenza è percepita fin da subito. Perfettamente girata ed editata, e tutto svelato un passo alla volta, il Joker mette in scena un’introduzione indimenticabile e letale. Qui di seguito la famosa scena iniziale de “Il cavaliere oscuro”.