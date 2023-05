La scena finale in “Grease” è una delle più famose fra i film musical

Grease è un film del 1978 diretto da Randal Kleiser. Il film è tratto dall’omonimo musical di Jim Jacobs e Warren Casey. A livello mondiale ha incassato 394.955.690 dollari a fronte di budget di 6 milioni di dollari, piazzandosi al 1º posto nella classifica dei film più visti di quella stagione sia negli Stati Uniti. Il film ha ricevuto cinque nomination al Golden Globe nel 1979 e una nomination ai premi Oscar per la miglior canzone. Il cast è composto principalmente da John Travolta nei panni di Danny, Olivia Newton-John nel ruolo di Sandy e Stockard Channing nel ruolo di Betty Rizzo.

Grease, la trama

Danny è uno dei ragazzi più popolari nel liceo frequentato, fidanzatosi durante con l’ingenua australiana Sandy. Quando questa si iscrive nella sua stessa scuola, tra i due non sembra esserci più quella complicità di una volta. Danny è però pentito e cercherà in tutti i modi di riconquistare la sua amata, nonostante i suoi atteggiamenti da dongiovanni. Le cose cambieranno davvero solo quando Sandy deciderà di dare una svolta definitiva alla sua vita e al suo aspetto.

La famosa scena del film

Alla festa di fine anno, una nuova Sandy appare allo sbalordito Danny: grintosa, con i capelli arricciati, vestita in pelle e con una sigaretta in bocca, decisa a far capire che vuole avvicinarsi al modo di essere di Danny e riconquistarlo. Cantando il brano You’re the One That I Want i due capiscono che sono fatti l’uno per l’altra. Rizzo intanto dice a Kenickie di aver capito di non essere incinta e i due fanno pace. I T-Birds e le Pink Ladies, intonando il brano We Go Together, promettono di non separarsi dopo la scuola. Danny e Sandy se ne vanno su una roadster, salutati dagli amici festanti. Qui di seguito la famosa scena di Grease.