La scena finale di “Fast And Furious 7” ha fatto piangere un intero pubblico

Fast And Furious 7 è un film del 2015 diretto da James Wan. Il lungometraggio è il settimo film della serie Fast and Furious ed è interpretato da Vin Diesel, Paul Walker, Tyrese Gibson, Dwayne Johnson, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Lucas Black e Jason Statham. È l’undicesimo maggiore incasso della storia del cinema, nonché il film della saga con gli incassi maggiori. Il film segna l’ultima apparizione cinematografica dell’attore Paul Walker, deceduto il 30 novembre 2013.

Fast And Furious 7, la trama

Deckard Shaw vuole vendicarsi di Dominic Toretto e della sua famiglia, colpevoli della morte di suo fratello. Come se non bastasse, un terrorista somalo di nome Jakarde e un misterioso funzionario governativo chiamato “Mr. Nobody“, sono entrambi interessati a mettere le mani su un software che può trasformare qualsiasi device tecnologico in un arma letale. Toretto e i suoi devono unire le proprie forze per fermare Shaw e al tempo stesso sventare i piani di Jakarde e del governo.

Il finale del film

Sulla spiaggia Brian e Mia giocano con il loro figlio Jack. Dom, Letty, Roman, Tej e Ramsey osservano la scena commossi, riconoscendo che è meglio che Brian stia con la sua famiglia. Dom in silenzio se ne va, ma Brian lo raggiunge ad un incrocio: Dom ricorda i bei momenti passati con Brian, si salutano e prendono due strade diverse. La sensazione è che in questa scena non è Dom che parla a Bryan ma Vin Diesel che parla a Paul Walker, una scena che va oltre il cinema e incontra la vita e tutti i sentimenti umani.

“Un tempo, vivevo la vita un quarto di miglio alla volta ed è per questo che eravamo fratelli, perché lo facevi anche tu.”

Qui di seguito la famosa scena finale di Fast And Furious 7, perla indelebile della saga.