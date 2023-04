La scena dell’attacco dell’orso in “Revenant” è stata un incubo da realizzare

Revenant è un film del 2015, diretto, co-scritto e co-prodotto da Alejandro González Iñárritu. Il film ha vinto molti premi: 3 Golden Globe su 4 nomination, 5 premi BAFTA su 9 nomination e 3 Premi Oscar su 12 candidature ottenute, incluso l’Oscar al miglior attore a Leonardo DiCaprio, che con questo film ottiene la sua prima vittoria agli Oscar. Revenant, costato oltre 135 milioni di dollari, al 20 marzo 2016 ha registrato un incasso totale pari a oltre $532 950 503 in tutto il mondo. Il film è stato girato principalmente nella Columbia Britannica, a Calgary.

Revenant, la trama

Tratto da una storia vera, Revenant – Redivivo racconta l’epica avventura di Hugh Glass, un esploratore alla guida di una battuta di caccia nel Nord Dakota. Attaccato e gravemente ferito da un orso grizzly, il trapper viene creduto morto dai suoi compagni di viaggio e abbandonato in quelle gelide terre. Tradito dal suo compagno John Fitzgerald e rimasto solo con le proprie sofferenze, Glass si ritrova a vivere come un animale pur di rimanere aggrappato a questa vita e non lasciarsela scivolare dalle dita. Mosso dall’amore per la sua famiglia e da una tenacia invidiabile, dovrà tirar fuori ogni briciolo di forza rimastogli in corpo per tentare di sopravvivere e trovare così la propria redenzione.

La famosa scena del film

Una della scene più celebri di Revenant – Redivivo è senza dubbio quella in cui Hugh Glass viene attaccato da un possente orso di nome Lucy. Una sequenza che vale il prezzo del biglietto, ma la sua realizzazione non è stata per niente semplice. In molti, infatti, si sono chiesti e si chiedono tuttora probabilmente come sia stata girata. L’orso, naturalmente, era finto. Lo stuntman Glenn Ennis ha “dato vita” all’animale indossando un costume blu e muovendosi come un vero e proprio orso nei boschi. L’orso Lucy è stato in seguito interamente creato grazie alla CGI, acronimo di Computer Generated Imagery. Qui di seguito la famosa scena del film.