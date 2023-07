La scena del ballo de “La bella e la bestia” merita assolutamente il suo status di icona

La bella e la bestia (Beauty and the Beast) è un film d’animazione del 1991 diretto da Gary Trousdale e Kirk Wise, prodotto da Walt Disney Feature Animation e distribuito da Walt Disney Pictures. Il film ha incassato 331 milioni di dollari al botteghino di tutto il mondo con un budget di 25 milioni di dollari e ha ricevuto ampi consensi di critica per la sua narrativa romantica e l’animazione. Fu la prima pellicola d’animazione in assoluto a essere candidato all’Oscar come miglior film. Dopo il successo della riedizione in 3D de Il re leone nel 2011, il film è ritornato al cinema in 3D il 13 gennaio 2012 nelle sale americane, mentre in Italia è uscito il 13 giugno dello stesso anno.

La bella e la bestia, la trama

Il ricco mercante Monsieur de Beauffremont, dopo aver trascorso un periodo di difficoltà economica, decide di fare un dono alle sue tre figlie con parte dei suoi ritrovati risparmi. Una delle tre, Belle, chiede una semplice rosa rossa. La rosa scelta dal padre non è altro che la trappola della famosa e crudele Bestia che, in cambio del fiore, vorrebbe la vita del mercante. Belle, dal cuore d’oro, si sacrifica al suo posto, ma ciò che farà scatenare nell’animo della feroce Bestia sarà inaspettato.

La famosa scena del film

Questo è davvero uno dei momenti Disney più iconici di tutti i tempi, e per una buona ragione. La scena di Belle e The Beast che ballano il valzer nella sala da ballo al ritmo della canzone “Beauty and the Beast” è un momento memorabile nella storia del cinema. È un punto di svolta per questi personaggi a causa del modo in cui sono arrivati ​​​​a fidarsi l’uno dell’altro e la straordinaria animazione non fa che aumentare l’impatto. Qui di seguito la famosa scena del film.