La scena d’apertura di “House of Cards” la dice lunga sull’immoralità del protagonista

House of Cards è una serie televisiva statunitense, concepita e prodotta da Beau Willimon. Ha riscontrato fin da subito un successo sia presso la critica che il pubblico. Per la sua prima stagione ha ricevuto 9 nomination ai Primetime Emmy Award, diventando la prima serie TV distribuita online a ricevere tante nomination. Inoltre, la serie ha ricevuto 8 nomination ai Golden Globe, tra cui uno vinto nel 2014 da Robin Wright come “Miglior attrice in una serie televisiva drammatica” e un altro vinto l’anno successivo da Kevin Spacey come “Miglior attore in una serie televisiva drammatica“.

House of Cards, la trama

Frank Underwood è un ambizioso membro del Congresso che, dopo essere stato eletto per l’undicesima volta nel Quinto distretto congressuale della Carolina del Sud, tra i rappresentati del Parlamento, sente che per lui è arrivato il momento della svolta e la chiave è nel candidato alla presidenza degli Stati Uniti, Garrett Walker, di cui Frank cura la campagna elettorale, facendosi promettere in cambio il posto di Segretario di Stato, che lo stesso vede come ultimo gradino prima di puntare lui stesso alla presidenza, ruolo che a suo dire gli appartiene ormai di diritto. Il suo piano sembra funzionare ed il suo candidato viene eletto, ma riceve purtroppo un duro colpo. Infatti Walker gli comunica di aver scelto un altro membro del Congresso, ovvero Michael Kern.

La scena della serie TV

In questa scena si vede il protagonista della serie che dopo aver trovato un cane investito davanti alla propria abitazione, decide di “mettere fine alle sue sofferenze” dialogando apertamente con il pubblico sull’importanza del ruolo di persone che come lui, chiamate a fare cose che altri vorrebbero evitare di affrontare. il fatto che lo show cominci proprio con l’uccisione del migliore amico dell’uomo da parte del suo protagonista la dice lunga sull’immoralità di questo incredibile personaggio. Qui di seguito la famosa scena della serie TV.