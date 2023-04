La rivalità tra Donkey Kong e Super Mario: le ragioni di un conflitto leggendario

Da quando Super Mario Bros è stato introdotto nel 1985, il personaggio è diventato un’icona dei videogiochi, con una vasta gamma di giochi e merchandising che lo rappresentano. Tuttavia, pochi sanno che il gioco originale di Mario, che lo ha lanciato al successo, è stato creato come spin-off del gioco di Donkey Kong.

Donkey Kong era il gioco principale della Nintendo negli anni ’80 e la prima apparizione di Mario era come Jumpman, un carpentiere che cercava di salvare la sua fidanzata Pauline dalle grinfie del gorilla Donkey Kong. Il successo del gioco ha portato alla creazione di una serie di giochi con Mario come protagonista, con Donkey Kong che è stato trasformato da nemico in alleato in alcune delle avventure di Mario.

La rivalità tra i due personaggi è stata mantenuta viva nel corso degli anni, con molti giochi che li vedono contrapposti o collaborare per raggiungere un obiettivo comune. Ad esempio, in Mario vs. Donkey Kong, Mario deve affrontare Donkey Kong per recuperare dei giocattoli rubati, mentre in Donkey Kong Country, Donkey Kong e il suo compagno Diddy Kong devono salvare la loro isola da una banda di cattivi.

Super Mario Bros. – Il film

Ora, la rivalità tra Mario e Donkey Kong sta per essere portata sul grande schermo con l’uscita di “Super Mario Bros. – Il film” nel 2022. Il film vedrà Chris Pratt interpretare Mario, mentre il cast include anche Anya Taylor-Joy come Principessa Peach, Charlie Day come Luigi e Jack Black come Bowser.

Concludendo, la rivalità tra Super Mario e Donkey Kong è una parte importante della storia dei videogiochi, che ha resistito alla prova del tempo. Mentre i fan attendono con ansia l’uscita del nuovo film, siamo sicuri che questa rivalità sarà ancora al centro della trama, mantenendo viva la passione dei fan per i personaggi che hanno apprezzato per decenni.