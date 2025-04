La resurrezione di Cristo: il sequel di La passione di Cristo in arrivo a Roma

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Il nuovo progetto cinematografico “La Resurrezione di Cristo” sta per prendere forma a Roma, dove le riprese inizieranno questo agosto. Questo film rappresenta il sequel dell’iconico “La Passione di Cristo”, uscito nel 2004, e vedrà il ritorno di Jim Caviezel nel ruolo di Gesù, quasi vent’anni dopo la sua prima interpretazione. La pellicola, attesa nelle sale di tutto il mondo nel 2026, si propone di affrontare una sfida significativa: il protagonista, ora 56enne, dovrà interpretare un Cristo trentatreenne, tre giorni dopo gli eventi narrati nel primo film.

La sfida del ringiovanimento digitale

Uno degli aspetti più discussi del progetto è la necessità di far apparire Jim Caviezel più giovane. Mel Gibson, il regista, ha annunciato che utilizzerà tecnologie avanzate di ringiovanimento digitale, simili a quelle impiegate nel film “The Irishman” di Martin Scorsese. Durante un’intervista al podcast di Joe Rogan, Gibson ha descritto il film come un’esperienza visivamente e spiritualmente intensa, paragonandola a un “trip acido”. Questa scelta tecnica non solo mira a risolvere il problema dell’età dell’attore, ma anche a rendere la narrazione più coinvolgente e immersiva per il pubblico.

Un viaggio spirituale per Jim Caviezel

Per Jim Caviezel, tornare a interpretare Gesù non è solo un lavoro, ma una vera e propria missione spirituale. L’attore ha rivelato di essere impegnato in una preparazione rigorosa, che include digiuni, preghiere quotidiane del rosario e la comunione giornaliera durante le riprese. Caviezel ha spiegato: “Non sto recitando come Gesù, sto chiedendo a Lui di lavorare attraverso di me.” Questa dedizione riflette l’approccio profondo e rispettoso che l’attore ha nei confronti del suo ruolo, sottolineando l’importanza della spiritualità nel processo creativo.

Un cast di ritorno e una sceneggiatura promettente

Il cast di “La Resurrezione di Cristo” includerà alcuni volti noti per i fan del primo film. Maia Morgenstern riprenderà il suo ruolo iconico di Maria, mentre Francesco De Vito tornerà nei panni di Pietro. La sceneggiatura è stata co-firmata da Mel Gibson insieme a suo fratello Donal e a Randall Wallace, noto per il suo lavoro in “Braveheart”. Questa collaborazione promette di offrire una narrazione profonda e coinvolgente, esplorando uno degli eventi più misteriosi e significativi della tradizione cristiana: la resurrezione di Gesù.

Le riprese in Italia e l’attesa del pubblico

Con le riprese programmate per quest’estate in Italia, l’attesa per “La Resurrezione di Cristo” è palpabile. I fan del primo film e del genere religioso sono curiosi di vedere come Gibson e il suo team affronteranno questa nuova sfida cinematografica. La combinazione di tecnologia innovativa, un cast di talento e una sceneggiatura ricca di contenuti spirituali promette di rendere questo sequel un evento imperdibile per gli appassionati di cinema e di fede.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!