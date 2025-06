La regina Rania di Giordania celebra 32 anni di matrimonio con re Abdullah II: un amore che unisce il Paese

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il 10 giugno 2025, la regina Rania di Giordania ha condiviso un toccante messaggio sui social media per celebrare il trentaduesimo anniversario di matrimonio con re Abdullah II. Un abbraccio semplice ma significativo ha accompagnato le sue parole, che evidenziano il legame profondo tra i due sovrani e il loro ruolo come guida per il popolo giordano. La coppia, che ha affrontato insieme sfide e successi, rappresenta un simbolo di stabilità in un contesto geopolitico complesso.

Un messaggio d’amore e gratitudine

Nel suo post, la regina Rania ha scritto: «Come faccio a non appoggiarmi al tuo cuore, un intero Paese si appoggia a te! Ogni anno sei il mio supporto e il mio compagno. Sarai sempre la mia casa. Buon anniversario». Queste parole non solo esprimono l’affetto personale, ma anche il riconoscimento del ruolo cruciale di Abdullah II nella vita della nazione. La regina ha ricevuto numerosi messaggi di auguri, testimoniando l’affetto del popolo giordano verso la coppia reale, che ha saputo mantenere unita la famiglia e il Paese in un periodo di cambiamenti.

La storia di un amore inaspettato

La storia d’amore tra Abdullah II e Rania è iniziata in modo inaspettato. Quando si sono sposati nel 1993, il futuro re non era nemmeno destinato a salire al trono. Il padre di Abdullah, re Husayn, aveva inizialmente designato il figlio Hasan come suo successore. Tuttavia, nel 1999, dopo la morte di Husayn, Abdullah II e Rania si sono trovati sotto i riflettori, con la regina che è diventata la più giovane sovrana del mondo. La loro unione, pur non avendo ricevuto il clamore tipico delle nozze reali, ha catturato l’attenzione per la bellezza e la giovinezza della sposa, che all’epoca aveva solo 22 anni.

Una famiglia in crescita

La coppia ha dato vita a una famiglia numerosa, con quattro figli: il principe ereditario Al Hussein, le principesse Iman e Salma, e il principe Husayn. Recentemente, la famiglia ha festeggiato la nascita della piccola Iman, figlia del primogenito Al Hussein e di Rajwa Al Saif, che compirà un anno ad agosto. Inoltre, Iman ha dato alla luce una bambina, Amina, frutto del suo matrimonio con Jameel Thermiotis. La crescita della famiglia reale rappresenta un segno di continuità e speranza per il futuro della Giordania, mentre i sovrani continuano a svolgere un ruolo attivo nella vita pubblica e sociale del Paese.

Un regno in evoluzione

Sotto la guida di Abdullah II e Rania, la Giordania ha visto un significativo avvicinamento all’Occidente e una maggiore stabilità politica. La coppia ha lavorato instancabilmente per promuovere la pace e la coesione sociale, affrontando le sfide interne ed esterne con determinazione. La loro leadership ha contribuito a posizionare la Giordania come un attore chiave nella regione, favorendo relazioni diplomatiche e collaborazioni internazionali.

La celebrazione del loro anniversario di matrimonio non è solo un momento personale, ma anche un’opportunità per riflettere sul percorso che hanno intrapreso insieme e sull’impatto che hanno avuto sulla nazione giordana. La loro storia d’amore continua a ispirare e unire il popolo, mentre la Giordania si prepara ad affrontare le sfide del futuro.

