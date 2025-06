La regina Jetsun Pema compie 35 anni: un nuovo scatto ufficiale della famiglia reale del Bhutan

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

In occasione del trentacinquesimo compleanno della regina Jetsun Pema, la Casa reale del Bhutan ha condiviso un’immagine ufficiale che ritrae la sovrana con la sua famiglia. La foto, scattata dal fotografo francese Stéphan Gladieu, è stata realizzata al Tashichho Dzong, il monastero buddista situato nella capitale Thimphu, che funge anche da sede per diversi uffici governativi, inclusa la sala del trono.

La famiglia reale del Bhutan in un’immagine significativa

Nello scatto, la regina Jetsun Pema appare insieme al marito, re Jigme Khesar Namgyel Wangchuck, e ai loro tre figli: il primogenito Jigme Namgyel, nato nel 2016 e designato erede al trono, Jigme Ugyen, nato nel giugno 2020, e la piccola Sonam Yangden, nata nel settembre 2023. Questo momento rappresenta una rara occasione per vedere l’intera famiglia riunita, in particolare la piccola Sonam, che il 9 settembre festeggerà il suo primo compleanno.

Le ultime apparizioni pubbliche della famiglia risalgono a gennaio, quando i sovrani avevano accolto un gruppo di scolari al Lingkana Palace, la loro residenza ufficiale. La nuova foto ha catturato l’attenzione dei sudditi, in particolare per la presenza della principessina Sonam, la cui esposizione mediatica è stata limitata a causa della sua giovane età. I fratelli maggiori, invece, partecipano più frequentemente a eventi pubblici, un modo per prepararli alla vita adulta e per mostrare ai cittadini i loro progressi.

Un cambiamento nelle tradizioni reali bhutanesi

Dal 2011, anno del loro matrimonio, i sovrani hanno apportato significativi cambiamenti alle tradizioni della monarchia bhutanese. Re Jigme Khesar Namgyel Wangchuck ha scelto di rifiutare la poligamia, una decisione che ha segnato una svolta rispetto alle pratiche del passato. Infatti, il padre dell’attuale re, nel 1988, aveva sposato quattro sorelle in un’unica cerimonia, generando un totale di dieci figli. Questo cambiamento è stato accolto con favore e ha contribuito a definire la storia d’amore dei sovrani come una “favola moderna”.

La scelta di una famiglia monogama da parte della coppia reale ha avuto un impatto significativo sulla percezione della monarchia nel Bhutan contemporaneo. I cittadini hanno visto in questo gesto un segno di modernità e rispetto verso la propria consorte, un aspetto che ha contribuito a rafforzare il legame tra la famiglia reale e il popolo bhutanese.

La celebrazione del compleanno della regina

Il compleanno della regina Jetsun Pema è un evento di grande rilevanza per il Bhutan, un momento che viene celebrato con affetto dai sudditi. La sovrana è molto amata per il suo impegno in attività sociali e culturali, e la sua figura rappresenta un simbolo di unità e stabilità per il paese. La condivisione di questo nuovo scatto ufficiale non è solo un modo per festeggiare un traguardo personale, ma anche un’opportunità per rafforzare il legame tra la monarchia e il popolo.

La regina, con il suo stile elegante e la sua presenza carismatica, continua a ispirare molti bhutanesi, e la sua famiglia è vista come un esempio di valori tradizionali e modernità. La celebrazione di questo compleanno è quindi un momento di gioia e riflessione per tutti coloro che seguono con interesse le vicende della monarchia bhutanese.

