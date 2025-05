La promessa: anticipazioni e colpi di scena nella puntata di lunedì 26 maggio

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

La soap opera spagnola “La Promessa” continua a tenere i telespettatori incollati allo schermo con la sua trama avvincente e i suoi personaggi complessi. Lunedì 26 maggio, alle 19:40, Rete 4 trasmetterà un nuovo episodio ricco di tensione e intrighi. La puntata promette di svelare ulteriori dettagli sul conflitto tra i protagonisti e le loro relazioni, con eventi che potrebbero cambiare il corso della storia. Gli appassionati possono seguire la serie anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto dell’episodio precedente

Nell’episodio precedente, Don Romulo ha rivelato a Burdina che Pia è ancora viva, un’informazione che ha scatenato una serie di eventi drammatici. Dopo aver confessato di aver nascosto Pia per proteggerla dalle violenze di Gregorio, Don Romulo ha dovuto affrontare le domande del sergente, il quale ha mostrato un interesse crescente per la situazione. Burdina, preoccupato per la sorte di Pia, ha chiesto a Don Romulo di accompagnarlo da lei immediatamente.

Nel frattempo, Santos ha consegnato a Petra un manoscritto scritto da Maria, nel quale la giovane si è ispirata ai personaggi della tenuta. Questo manoscritto ha rivelato a Cruz e alla cameriera che Jana e Manuel hanno intenzione di sposarsi. Le due donne, preoccupate per le conseguenze di questo matrimonio, si sono unite con l’intento di fermare le nozze a qualsiasi costo.

Pia e il suo viaggio verso Badajoz

Le anticipazioni rivelano che Pia, dopo la morte di Gregorio, decide di partire per Badajoz. Questa scelta rappresenta un momento cruciale per la donna, che finalmente si sente libera di lasciare la tenuta. La sua intenzione è quella di riabbracciare suo figlio Diego, un desiderio che l’accompagna da tempo. Prima di partire, Pia chiede il permesso a Don Romulo, il quale, comprendendo il suo stato d’animo e il suo desiderio di ricongiungersi con il bambino, le concede il consenso.

Tuttavia, la partenza di Pia non avviene senza tensioni. La sua decisione di andarsene si inserisce in un contesto di conflitti e rivalità all’interno della tenuta. La morte di Gregorio ha infatti inasprito i rapporti tra i marchesi, con Cruz sempre più distante da Don Alonso. La marchesa, determinata a raggiungere i suoi obiettivi, è focalizzata sull’idea di impedire le nozze tra Manuel e Jana e, allo stesso tempo, di allontanare Catalina dalla tenuta.

La tensione tra Vera e Amelia

Un altro filone narrativo che si sviluppa nell’episodio riguarda il rapporto tra Vera e Amelia. Amelia si rende conto che il suo piano per avvicinarsi a Vera è fallito. Vera, infatti, ha deciso di rimanere alla tenuta e non ha alcuna intenzione di tornare a casa. Questa situazione porta Amelia a prendere decisioni drastiche: la duchessa intima a Vera di restituire il denaro che aveva sottratto durante la sua fuga. Inizialmente, Vera nega di avere responsabilità, ma, messa alle strette, ammette di non avere più il denaro e di non poterlo restituire. Questa confessione aggrava ulteriormente le tensioni tra le due donne, creando un clima di conflitto che potrebbe avere ripercussioni significative nelle prossime puntate.

Con questi eventi, “La Promessa” continua a tessere una trama intrisa di emozioni, segreti e colpi di scena, mantenendo alta l’attenzione del pubblico e promettendo ulteriori sviluppi avvincenti.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!