Ultima settimana di Uomini e Donne: anticipazioni e colpi di scena prima della pausa estiva

Uomini e Donne, il celebre dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, si avvia verso la conclusione della sua stagione. Da lunedì 26 a venerdì 30 maggio 2025, i telespettatori assisteranno a momenti decisivi, tra scelte e confronti che promettono di tenere alta l’attenzione. La curiosità è palpabile, soprattutto per la scelta di Gianmarco Steri, l’unico tronista rimasto. Scopriamo insieme cosa ci attende in questa ultima settimana di programmazione.

La scelta di Gianmarco Steri: quando andrà in onda?

La tanto attesa scelta di Gianmarco Steri è stata registrata lo scorso 11 maggio e, secondo le anticipazioni, dovrebbe andare in onda martedì 27 o mercoledì 28 maggio. Il tronista romano ha deciso di puntare su Cristina Ferrara, escludendo la rivale Nadia Di Diodato. Questo momento di grande emozione sarà accompagnato da un omaggio della redazione, che ha deciso di regalare a Gianmarco una lettera. Il tronista, a sua volta, ha espresso la sua gratitudine a Maria De Filippi con una missiva personale. In studio, amici e sostenitori di Gianmarco saranno presenti per festeggiare la sua scelta, mentre Nadia, visibilmente delusa, ha ricevuto critiche da Tina Cipollari.

Arcangelo al centro dell’attenzione: tensioni e nuove dinamiche nel trono Over

Nel trono Over, la puntata di lunedì 26 maggio si preannuncia ricca di tensione, con Arcangelo al centro delle discussioni. Dopo la fine della sua relazione con Gemma, la dama di Torino non sembra intenzionata a lasciar perdere. Si è presentata nel camerino di Arcangelo per chiedere chiarimenti, ma lui ha scelto di rifugiarsi in bagno. Nel frattempo, Marina ha deciso di chiudere definitivamente il suo rapporto con il cavaliere, che continua a frequentare Cinzia, la quale, a sua volta, sta esplorando altre conoscenze.

Nuove coppie e ritorni: Valentina ed Emanuele, Giovanni e Francesca

Le ultime puntate di Uomini e Donne porteranno anche il ritorno di Giovanni Siciliano, che tenterà di riavvicinarsi a Francesca Cruciani. La dama accetterà di continuare a frequentarlo, valutando se il loro legame possa avere un futuro. Nel frattempo, si formerà una nuova coppia: Valentina, ex di Alessio Pili Stella, ed Emanuele, che ha sorpreso la dama con una serenata sul posto di lavoro. Anche Barbara De Santi e Ruggiero, così come Gabriele e Tiziana, torneranno in studio, promettendo emozioni e colpi di scena.

Marina e Gemma unite contro Arcangelo: le ultime novità

La settimana si concluderà con la registrazione del 12 maggio, in cui Arcangelo sarà nuovamente al centro dell’attenzione. Questa volta, Marina e Gemma, che sembravano rivali, hanno deciso di allearsi contro di lui. Le due dame si presenteranno insieme per affrontare il cavaliere. Antonio, un altro partecipante, ha lanciato un ultimatum a Cinzia, chiedendole di abbandonare il programma e di non frequentare più Arcangelo. Quest’ultimo, costretto a lasciare la registrazione per motivi personali, ha ricevuto critiche da Tina Cipollari, mentre Giovanni e Francesca hanno ufficializzato la loro esclusiva.

Ospiti e sorprese: Giuseppe e Rosanna tornano in studio

Tra gli ospiti di questa settimana ci saranno Giuseppe e Rosanna, una coppia recente che ha già catturato l’attenzione del pubblico. Giuseppe, innamorato, riceverà una sorpresa da Rosanna, che leggerà una lettera romantica per lui. Non mancherà anche l’ultima gara di ballo tra Giuseppe e Gianni Sperti, un momento di intrattenimento che arricchirà la puntata. La stagione si chiuderà con un omaggio ai cani adottati, simbolo di nuove vite e famiglie unite.

L’ultima settimana di Uomini e Donne è fissata per il periodo dal 26 al 30 maggio, con appuntamenti quotidiani su Canale 5 alle 14.45. L’ultima puntata, salvo variazioni nel palinsesto, si prevede per venerdì 30 maggio.

