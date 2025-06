La principessa Leonor in concerto alla Carnegie Hall: un evento di prestigio a New York

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La principessa Leonor delle Asturie ha recentemente partecipato a un evento di grande rilevanza culturale, assistendo a un concerto presso la storica Carnegie Hall di New York. Questo evento ha visto la partecipazione dei cadetti della marina militare spagnola e ha rappresentato un’importante occasione per celebrare la cultura spagnola negli Stati Uniti. Il concerto, intitolato “A Musical Fantasy from Spain“, è stato eseguito dall’orchestra del Teatro Real di Madrid, in occasione del quarto viaggio della prestigiosa istituzione nel paese nordamericano.

Un programma musicale ricco di emozioni

Il concerto ha presentato un programma variegato, con opere di celebri compositori come Manuel de Falla e Maurice Ravel. A rendere l’evento ancora più speciale è stata la presenza del soprano Saioa Hernández, che ha fatto il suo debutto nella leggendaria sala newyorkese eseguendo brani di zarzuela. La sua performance ha incantato il pubblico, contribuendo a creare un’atmosfera magica e coinvolgente. Un altro momento clou della serata è stata l’esibizione della violinista María Dueñas, che ha interpretato il Concerto per violino e orchestra in re maggiore di Wolfgang Korngold, ricevendo applausi entusiasti da parte degli spettatori.

Le fotografie ufficiali dell’evento ritraggono la principessa Leonor seduta in platea, elegantemente vestita con l’uniforme bianca della marina, in compagnia dei suoi compagni di corso. Questo abbigliamento formale ha sottolineato l’importanza dell’occasione e ha reso l’immagine della giovane erede al trono ancora più suggestiva.

Attività collaterali e incontri significativi

Prima del concerto, i cadetti della marina hanno partecipato a un ricevimento e a una cena, durante i quali hanno avuto l’opportunità di socializzare e scattare fotografie di gruppo sulla terrazza della Carnegie Hall. La principessa ha posato anche con un gruppo di cadette che hanno preso parte a questa crociera a bordo della nave scuola Juan Sebastián de Elcano. Questi momenti di convivialità hanno arricchito ulteriormente l’esperienza della giovane principessa, permettendole di interagire con i suoi coetanei in un contesto internazionale.

Questa è stata la prima attività ufficiale della principessa Leonor a New York, dopo il suo arrivo in città mercoledì scorso. Prima del suo rientro in Spagna, previsto per il 10 giugno, la giovane erede parteciperà ad altri eventi significativi, tra cui il giuramento alla bandiera, che si svolgerà a bordo della nave scuola, e un incontro con alcuni connazionali. Secondo fonti attendibili, a questo incontro parteciperà anche la duchessa di Medinaceli, Victoria de Hohenlohe, che risiede a New York per motivi di lavoro.

Possibili visite della famiglia reale

Attualmente non è chiaro se qualche membro della famiglia reale spagnola si recherà a New York per accompagnare la principessa Leonor in questa ultima tappa del suo viaggio a bordo della Juan Sebastián de Elcano. La regina Sofía, che ha presieduto uno dei concerti del Teatro Real alla Carnegie Hall nel 2022, è nota per le sue visite frequenti a New York in qualità di presidente onoraria del Queen Sofia Spanish Institute. Ci si aspettava, pertanto, che potesse incontrare la nipote durante la sua permanenza in città.

Inoltre, si è diffusa la voce che potrebbe essere l’infanta Sofía a partecipare a qualche evento insieme alla sorella, dato che le due giovani non si vedono dall’ultima vacanza di Natale. Questo possibile incontro tra le sorelle rappresenterebbe un momento significativo per entrambe, in un contesto così prestigioso come quello di New York.

