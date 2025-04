La principessa Charlotte verso una nuova scuola: le opzioni per il futuro educativo

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

La principessa Charlotte, figlia di William e Kate, attualmente frequenta la Lambrook School nel Berkshire, ma si stanno intensificando le speculazioni riguardo al suo prossimo percorso scolastico. A soli 9 anni, la giovane royal potrebbe presto intraprendere un nuovo capitolo della sua vita educativa, e le voci su quale istituto potrebbe accoglierla si fanno sempre più insistenti.

Le scuole in lizza per la principessa Charlotte

Negli ultimi mesi, si è parlato di diverse scuole prestigiose che potrebbero essere scelte per la principessa. Tra queste, l’Eton College e il Marlborough College, rispettivamente frequentati dal padre e dalla madre, sono tra le opzioni più accreditate. Tuttavia, un’altra istituzione educativa sta guadagnando attenzione: la St Mary’s School di Ascot. Questa scuola, che ha già accolto Lady Louise Windsor, figlia del principe Edoardo e della principessa Sophie, potrebbe rappresentare una scelta strategica per la famiglia reale.

La St Mary’s School di Ascot si distingue per la sua posizione geografica, essendo situata vicino a Windsor e all’Eton College. Questo potrebbe facilitare la logistica familiare, specialmente se i genitori decidessero di iscrivere anche i principi George e Louis all’Eton College in futuro. La scuola è un’istituzione femminile diurna, parte della Girl’s School Association, nota per la sua selettività e per il numero limitato di allieve che accoglie ogni anno. La reputazione della St Mary’s è consolidata, e tra le sue ex alunne si annovera anche Lady Margarita Armstrong-Jones, nipote della principessa Margaret.

Costi e considerazioni economiche

La scelta della scuola non è solo una questione di prestigio, ma anche di costi. La St Mary’s School di Ascot prevede spese significative per le famiglie. Per il convitto giornaliero, le rette ammontano a circa 15mila sterline a trimestre, il che porta a un totale annuale di circa 45mila sterline . Se si opta per il convitto completo, la cifra sale a oltre 63mila sterline all’anno. Questi costi elevati pongono interrogativi sulle scelte educative della famiglia reale, che deve bilanciare il prestigio con le esigenze economiche.

Nel 2019, una fonte vicina alla royal family aveva dichiarato al “The Sun” che la regina Elisabetta II aveva sviluppato un forte legame con Lady Louise e il fratello James, considerandoli tra i suoi nipoti preferiti. Questo affetto si riflette anche nel modo in cui Louise si è presa cura dei figli di William e Kate durante le loro visite a Balmoral, la residenza estiva della famiglia reale. La scelta della scuola per Charlotte potrebbe quindi non solo influenzare la sua formazione, ma anche il legame con la tradizione familiare e le aspettative della monarchia.

Le aspettative per il futuro educativo della principessa

Con l’avvicinarsi del momento in cui la principessa Charlotte dovrà cambiare scuola, le aspettative sono alte. La scelta della scuola non è solo una questione di istruzione, ma rappresenta anche un passo importante nella vita della giovane royal. La famiglia reale britannica è sempre stata attenta all’educazione dei suoi membri, e la decisione su quale istituto scegliere per Charlotte sarà sicuramente influenzata da considerazioni pratiche, sociali e di prestigio.

La St Mary’s School di Ascot, con la sua reputazione e la sua posizione strategica, potrebbe rivelarsi una scelta vantaggiosa per la principessa. Tuttavia, la famiglia reale ha sempre dimostrato di saper bilanciare tradizione e modernità, e la decisione finale potrebbe riservare sorprese. Con il passare del tempo, le speculazioni continueranno a crescere, e i dettagli sul futuro educativo di Charlotte saranno seguiti con grande attenzione dai media e dal pubblico.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!