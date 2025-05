La palestra del Vaticano: il personal trainer di Papa Leone XIV e la sua passione per lo sport

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Nella Città del Vaticano si trova una delle strutture sportive più moderne di Roma, caratterizzata da un’impronta ecologica che la rende unica nella capitale. Questo luogo è stato frequentato da Robert Francis Prevost, oggi noto come Papa Leone XIV. A prendersi cura della sua forma fisica è stato Valerio Masella, un personal trainer che ha condiviso con lui momenti di allenamento e crescita personale.

Chi è Valerio Masella, il personal trainer del Papa

Valerio Masella, 26 anni, è un personal trainer attivo presso l’Omega Fitness Club – Club San Pietro, una palestra situata nel cuore della Città del Vaticano. La sua clientela è varia e comprende uomini e donne di tutte le età. Tra i suoi allievi, negli ultimi due anni, ha avuto il piacere di allenare Robert Francis Prevost, un signore di quasi 70 anni con un aspetto gentile e un accento straniero. Masella ha sempre chiamato il suo cliente semplicemente “Robert”.

Durante un’intervista con Caterina Balivo nel programma “La Volta Buona“, Masella ha rivelato di non essere a conoscenza della vera identità di Prevost durante le loro sessioni di allenamento. Non gli era stato detto che fosse un cardinale, e sapeva solo che il suo cliente aveva un lavoro che lo impegnava ma non richiedeva sforzi fisici intensi. Valerio ricorda Robert come uno dei suoi allievi più dediti, sempre puntuale e mai incline a saltare un allenamento. Anche quando il tempo era limitato, si concentrava su sessioni più brevi ma intense.

La vera sorpresa per Masella è arrivata quando ha visto Robert affacciarsi dalla balconata di San Pietro come Papa Leone XIV. La prima reazione è stata di incredulità: “Assomiglia molto a uno dei miei clienti”, ha pensato. Solo in seguito ha realizzato che non poteva trattarsi di una semplice coincidenza, considerando che Prevost frequentava regolarmente la sua palestra. Questo ha rivelato un lato inaspettato e umile del futuro pontefice, che si è allenato in incognito come unico cardinale della storia a farlo.

La passione per lo sport di Leone XIV

Papa Leone XIV è noto per la sua grande passione per lo sport, in particolare per il tennis. Durante un incontro con l’Ordine di Sant’Agostino nel 2023, ha dichiarato di considerarsi un “discreto giocatore dilettante”. Non sorprende, quindi, che uno dei suoi primi incontri ufficiali come Papa sia stato con il campione italiano Jannik Sinner, un giovane talento del tennis.

Oltre al tennis, Leone XIV ha un forte interesse per l’equitazione. Si racconta che, durante un viaggio in Perù, abbia percorso lunghe distanze a cavallo, dimostrando così il suo amore per la natura e l’attività fisica. Essendo nato negli Stati Uniti, il Papa è anche un appassionato di baseball, tifando per i Chicago White Sox, come confermato dal fratello John.

Non si ferma qui la sua passione sportiva: Leone XIV ha anche un debole per il basket e sostiene i Villanova Wildcats, la squadra dell’università religiosa in cui ha studiato e conseguito la laurea. Con il suo arrivo in Italia, si vocifera che il Papa abbia sviluppato un interesse per il calcio, con una particolare simpatia per la Roma. Alcuni sostengono di averlo avvistato allo Stadio Olimpico mentre seguiva le partite della squadra giallorossa. La sua passione per lo sport, quindi, sembra destinata a rimanere viva anche con i numerosi impegni che la vita papale comporta.

