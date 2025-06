La notte prima degli esami: gli studenti VIP si preparano alla maturità 2025

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Mentre si avvicina la tanto attesa notte prima degli esami, molti studenti italiani si trovano a dover affrontare l’ultimo sprint di preparazione per la maturità. Tra di loro ci sono anche volti noti del mondo dello spettacolo, che nonostante gli impegni professionali, si preparano a sostenere l’esame che segna la fine del ciclo scolastico. Da Sarah Toscano ad Andrea Arru, ecco chi si appresta a vivere questa esperienza nel 2025.

I vip che affrontano la maturità

Conciliare studio e carriera non è un compito semplice, ma diversi giovani VIP hanno deciso di affrontare l’esame di maturità insieme ai loro compagni di classe. Andrea Arru, attore e modello, è uno dei protagonisti della serie Netflix “DI4RI”, dove interpreta il personaggio di Pietro. Nella vita reale, Arru è un studente del liceo scientifico-sportivo e ha in programma di continuare la sua carriera di attore, partecipando anche al nuovo progetto de “I Cesaroni”.

Un’altra giovane promessa del mondo dello spettacolo è Flavia Leone, attrice che frequenta il liceo classico Visconti di Roma. Anche Nicolò Fillippucci, cantante perugino noto per la sua partecipazione ad “Amici 24”, si sta preparando per l’esame. Nonostante la sua eliminazione alla semifinale, Nicolò continua a studiare al liceo scientifico e ha recentemente ottenuto visibilità grazie al suo brano “Un’ora di follia”, che lo ha portato a esibirsi al Tim Summer Hits 2025. Ha dichiarato di dedicarsi allo studio “giorno e notte” per non deludere le aspettative.

Le tiktoker Carla Famulari e Giada Pasqui documenteranno il loro percorso verso l’esame sui social. Carla, siciliana, si diplomerà al liceo classico, mentre Giada, toscana e nota per il suo podcast “Testosterone”, completerà il liceo linguistico. Anche Giorgia Mordenti, content creator di RDS Next, si prepara a sostenere l’esame presso un Istituto tecnico con indirizzo in amministrazione, finanza e marketing. Non mancano nemmeno i campioni sportivi: Michele Mazzoni, calciatore marchigiano noto su TikTok, sta studiando per il diploma in commercio, mentre il pilota di Formula 1 Andrea Kimi Antonelli dovrà affrontare l’esame da privatista a causa dei suoi impegni agonistici.

Chi ha già superato l’esame e chi è in ritardo

Chanel Totti, figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi, ha già superato il suo esame di maturità ed è pronta a godersi un’estate di libertà. Si è diplomata presso la rinomata St. Stephen’s School di Roma, festeggiando con la madre, il nuovo compagno di Ilary, Bastian Mueller, e il fratello Christian. Anche se il padre non era presente alle celebrazioni, ha comunque voluto congratularsi con un messaggio scherzoso sui social.

D’altro canto, Sarah Toscano ha dovuto mettere in pausa gli studi per partecipare al programma “Amici” e successivamente al Festival di Sanremo 2025. Tuttavia, la giovane cantante è determinata a completare il suo percorso scolastico e attualmente frequenta una scuola serale. Le manca solo il quinto anno per poter accedere alla maturità, che potrebbe svolgere come privatista già questo mese.

Con questi giovani talenti in corsa per la maturità, il 2025 si preannuncia come un anno ricco di sfide e successi, sia sul piano scolastico che in quello professionale.

