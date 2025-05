La mamma di Lorenzo Tano parla dell’Isola dei Famosi: “Spero faccia una bella esperienza”

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il settimanale Chi ha recentemente pubblicato un’intervista alla mamma di Lorenzo Tano, Rozsa Tassi, in cui esprime il suo sostegno per il figlio, attualmente impegnato nel reality show L’Isola dei Famosi. Tuttavia, l’intervista sembra essere stata realizzata prima della seconda puntata del programma, andata in onda lunedì scorso, poiché Rozsa parla di Lorenzo come se fosse ancora in Honduras, augurandosi che possa vivere un’esperienza positiva.

Il desiderio di Lorenzo di mettersi alla prova

Rozsa Tassi ha condiviso le sue riflessioni sul percorso di Lorenzo, sottolineando l’importanza per lui di affrontare nuove sfide e di farsi conoscere meglio. La madre ha dichiarato: “Credo che Lorenzo abbia bisogno di mettersi alla prova, di farsi conoscere e di farsi riconoscere”. Secondo Rozsa, il figlio, che ha compiuto 29 anni il 18 aprile, potrebbe sentirsi eccessivamente protetto dalla famiglia e desidera liberarsi di questo legame. La partecipazione a L’Isola dei Famosi rappresenterebbe per Lorenzo un’opportunità per crescere e cambiare, un passo importante verso l’indipendenza.

In aggiunta, Rozsa ha menzionato che Lorenzo ha messo su qualche chilo negli ultimi tempi e che il reality potrebbe aiutarlo a ritrovare la forma fisica. “Devo dire che ha messo su chili e non lo riconosco più, in questo senso credo gli farà bene, anzi, benissimo”, ha affermato, esprimendo il suo supporto e la sua speranza che il figlio possa affrontare questa avventura con determinazione.

Le dinamiche del gruppo e la personalità di Lorenzo

Quando le è stato chiesto come Lorenzo si stesse adattando alla vita in Honduras, Rozsa ha risposto che ci sono ancora molte dinamiche da comprendere. Ha descritto il figlio come una persona che ha una mentalità più matura rispetto ai suoi coetanei, affermando: “Lui, però, ha la testa da ‘vecchio’, starebbe bene con i senatori: non fuma, non beve, non esce”. Questa osservazione suggerisce che Lorenzo potrebbe avere difficoltà a integrarsi con il gruppo di giovani concorrenti, che potrebbero avere stili di vita e interessi diversi.

Rozsa ha notato che Lorenzo tende a essere riservato, un po’ come lei, e che prima di aprirsi agli altri preferisce osservare e prendere le misure. “Lorenzo è timido, come me, un po’ osservatore; è uno che prima prende le misure e poi, piano piano, si apre”, ha spiegato. Questa caratteristica potrebbe influenzare il suo approccio al reality, dove le interazioni sociali sono fondamentali.

Speranze per il futuro di Lorenzo

Infine, Rozsa ha espresso il suo desiderio di vedere Lorenzo emergere durante il programma, sperando che possa mostrare la sua vera personalità. “Spero faccia una bella esperienza all’Isola. E spero che esca la sua personalità, è un ragazzo d’oro, è una persona leale, ha un cuore grande”, ha affermato con orgoglio. Tuttavia, ha anche espresso preoccupazione per il fatto che, non essendo un personaggio televisivo, Lorenzo potrebbe non comprendere appieno le dinamiche del reality show.

Concludendo l’intervista, Rozsa ha lasciato intendere che Lorenzo potrebbe aver letto le sue parole all’aeroporto di Milano Malpensa, appena atterrato. La madre continua a tifare per lui, sperando che questa esperienza possa rivelarsi significativa e formativa per il giovane concorrente.

