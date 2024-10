La futura sepoltura di re Harald e la regina Sonja: un progetto architettonico da milioni di euro

La coppia reale norvegese, composta da re Harald e dalla regina Sonja, ha stabilito un budget di circa 1,7 milioni di euro per la progettazione delle loro tombe reali. Questa significativa somma, stanziata dal governo norvegese, sottolinea l’importanza culturale e storica della famiglia reale nel contesto norvegese e la volontà di onorare la loro eredità. La progettazione sarà realizzata dallo studio di architettura Snøhetta, noto per i suoi progetti innovativi e di alto profilo, e le tombe saranno situate nella cappella funeraria reale presso il castello di Akershus a Oslo.

L’architettura delle tombe reali

Per la creazione delle tombe reali, re Harald e la regina Sonja hanno deciso di collaborare con lo studio d’architettura Snøhetta, famoso a livello internazionale per i suoi progetti all’avanguardia. Questo studio ha già preparato un primo concept per le sepolture, che non solo risponde alle necessità funzionali di spazi commemorativi, ma si integra anche perfettamente con il contesto storico e architettonico del castello di Akershus. La scelta di questo luogo non è casuale, poiché il castello ha una lunga storia che risale al XIV secolo ed è un simbolo della monarchia norvegese.

Le tombe saranno situate all’interno della cappella funeraria, un luogo che già ospita le sepolture di altri membri della monarchia norvegese, creando così una continuità di tradizione reale. Le caratteristiche architettoniche della cappella, progettata da Arnstein Arneberg nel 1939, includono l’uso di pietra calcarea e marmo, dando un aspetto sontuoso e permanente ai luoghi di riposo scelti dai sovrani. Ci si aspetta che le nuove tombe condividano una simile eleganza, riflettendo il lungo servizio e l’impatto culturale di Harald e Sonja nella società norvegese.

La storia d’amore reale

La relazione tra re Harald e la regina Sonja è stata caratterizzata da sfide e resilienza, che li ha uniti anche oltre la vita. I due si sono incontrati nel giugno del 1959 e il loro amore è nato in un clima di ostilità, considerando le differenze sociali: Sonja è figlia di un ricco uomo d’affari, piuttosto che di nobili origini come il resto della famiglia reale. Dopo anni di resistenza da parte della monarchia, che cercò di separarli, Harald mise in chiaro che sarebbe stato disposto a rinunciare al trono pur di sposare Sonja. Questo ultimatum, un gesto di determinazione e amore, provò che il loro legame era più forte delle convenzioni sociali.

La storia della loro unione è culminata nel matrimonio del 29 agosto 1968, celebrato con grande commozione dal popolo norvegese, che sostenne pubblicamente la coppia. Molti ricordano la regina Elisabetta II che intervenne nel conflitto familiare, incoraggiando Olav V a riconoscere l’amore tra Harald e Sonja. Questo supporto non solo facilitò la loro unione, ma creò un nuovo capitolo per la monarchia norvegese, trasformandola in una istituzione più accessibile e amata dal popolo.

La cappella funeraria e le tradizioni reali

La cappella funeraria del castello di Akershus è un luogo di grande significato per la monarchia norvegese, poiché da decenni ospita le tombe dei sovrani. La cappella, inaugurata nel 1949, è diventata il luogo di riposo eterno per i re e le regine della Norvegia. Al suo interno si trovano le tombe di re Haakon VII e regina Maud, nonni di Harald, e di re Olav V e della principessa Märtha, i suoi genitori.

La progettazione della cappella, realizzata dall’architetto Arnstein Arneberg, ha conferito all’ambiente un’atmosfera maestosa e rispettosa, adatta per le cerimonie e la commemorazione. Il mausoleo che si trova al suo interno è decorato con materiali pregiati e già ospita tombe come quella bianca decorata con lo stemma reale dei nonni di Harald. Ogni visita della famiglia reale a questo sito sottolinea l’importanza di onorare le tradizioni, mantenendo vivo il legame con coloro che li hanno preceduti.

Visite e accessibilità

La cappella funeraria non è un luogo riservato solo alla famiglia reale; è aperta anche al pubblico. Durante le visite guidate al castello di Akershus, i visitatori possono accedere al mausoleo, scoprendo la storia della monarchia norvegese e la vita delle figure storiche che vi riposano. Queste visite rappresentano un’importante opportunità per il popolo norvegese di connettersi con la propria storia e con il patrimonio culturale che i reali hanno contribuito a preservare nel corso dei secoli.

La preparazione della sepoltura da parte della famiglia reale, come dimostrato dalla cura e dall’attenzione di Margherita di Danimarca nella progettazione della sua tomba, evidenzia un forte rispetto per la tradizione e l’eredità monarchica. La preparazione per la realizzazione di un sarcofago, documentata in un film, mette in luce l’importanza che i membri della casa reale attribuiscono ai preparativi per il riposo eterno, raccontando storie di vita e amore anche oltre la morte.