La figlia di Antonio Banderas è cresciuta ed è bellissima. Ma non fa parte del mondo del cinema

Stella Banderas è la figlia di due star hollywoodiane: Antonio Banderas e Melanie Griffith. La bimba bionda che vediamo nella foto con il celebre papà è cresciuta e oggi è una giovane donna bellissima. Sembra una diva del cinema ma fa altro nella vita. Scopriamo qualche curiosità su di lei.

Chi è Stella, la figlia di Antonio Banderas

Stella Banderas è nata in Spagna, il 24 settembre del 1996. È legatissima al padre, l’attore Antonio Banderas, di cui è l’unica figlia. La madre è Melanie Griffith, anche lei figlia d’arte. La nonna di Stella è infatti l’attrice Tippi Hedren, la protagonista de Gli uccelli di Hitchcock.

Ha un fratello, Alexander Bauer, e una sorella, l’attrice Dakota Johnson, figlia di Melanie e dell’attore Don Johnson. In famiglia, dunque, si respira la settima arte ma Stella ha scelto un’altra strada.

Il debutto cinematografico e la carriera di scrittrice

La figlia di Banderas non ha seguito, per ora, le orme paterne e materne. Dopo il debutto cinematografico, a 3 anni, nel film di papà, Pazzi in Alabama, Stella si è iscritta a una scuola di recitazione ma per ora sembra dedicarsi ad altre passioni. Ha studiato Letteratura e Narrativa alla University of Southern California e lei stessa si definisce “una scrittrice”.

Ha tenuto una rubrica sulla rivista Vanity Fair Spagna. Ha più volte parlato di come sia stato difficile crescere con l’etichetta di “figlia d’arte” e di come la sua storia l’abbia resa più sensibile ed empatica nei confronti degli altri.

La linea di profumi

Stella Banderas lavora facendo la modella (fa parte della squadra della Vision Models LA) ma è anche una giovane imprenditrice: ha una linea di profumi, Lightbound, in commercio dal 2021. Sono profumi ecosostenibili e unisex e si basano sul concetto di corpo, anima e terra. Insomma, sembra che la ragazza abbia le idee chiare.