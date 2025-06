La coppia in attesa di nozze: impegni lavorativi rallentano la scelta della data

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

La storia d’amore di una coppia famosa continua a tenere banco, con i due protagonisti che, nonostante l’intenzione di sposarsi, non hanno ancora fissato una data per le nozze. Entrambi sono attualmente concentrati sui rispettivi impegni professionali, che li portano a rimandare la pianificazione del grande giorno. La cantante, reduce da un’esibizione a Milano, ha dichiarato di voler completare il suo tour prima di dedicarsi completamente ai preparativi per il matrimonio.

Un amore che nasce a Londra

Il primo incontro tra i due è avvenuto a Londra, grazie all’intermediazione di Ruth Rogers, chef del noto ristorante The River Cafe. Questo incontro fortuito ha segnato l’inizio di una relazione che si è sviluppata nel tempo. L’anno successivo, la coppia si è ritrovata a Los Angeles, dove lui era in compagnia di un amico di lei, Mustafa the Poet, un artista noto per le sue doti di cantante e poeta. Questo secondo incontro ha ulteriormente cementato il loro legame, ma non è stata l’unica coincidenza a sorprendere i due innamorati. Entrambi, infatti, hanno scoperto di essere lettori dello stesso libro, “Trust” di Hernan Diaz, un dettaglio che ha reso la loro connessione ancora più speciale.

Un rapporto in evoluzione

Nel corso della loro relazione, le cose sono progredite rapidamente. Dalle prime vacanze insieme, la presenza costante di lui ai concerti di lei ha testimoniato un affetto crescente e un sostegno reciproco. La cantante ha sottolineato che non ha mai sognato di organizzare un matrimonio, né ha mai pensato a come sarebbe stata come sposa. Tuttavia, con il passare del tempo, ha cominciato a riflettere su questo passo importante, ponendosi domande sul vestito da indossare e sull’idea di un futuro insieme.

Attualmente, la coppia si sta godendo questo periodo di crescita personale e professionale, senza fretta di affrettare le cose. La scelta di rimandare le nozze sembra essere una decisione consapevole, dettata dalla volontà di vivere appieno il momento presente e di non compromettere i propri impegni lavorativi.

La ricerca della data perfetta

Mentre i fan attendono con ansia notizie sulla data delle nozze, la coppia continua a concentrarsi sulle proprie carriere. La cantante, dopo il recente successo a Milano, è impegnata in un tour che la porterà in diverse città, mentre lui è attualmente sul set di un film. Entrambi sono consapevoli che la pianificazione di un matrimonio richiede tempo e attenzione, e preferiscono non affrettare le cose.

In questo contesto, la scelta della data diventa un elemento secondario, mentre l’importanza di costruire una relazione solida e duratura rimane al centro delle loro priorità. La coppia sembra determinata a non lasciare che la pressione esterna influisca sulle loro decisioni, mantenendo un equilibrio tra vita privata e professionale.

Con il passare del tempo, i fan sperano di vedere la coppia compiere il passo verso il matrimonio, ma per ora, si godono ogni momento della loro storia d’amore in evoluzione.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!