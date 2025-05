La chiusura di The Couple: reazioni dei concorrenti e il caso di Pierangelo Greco

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

La recente chiusura del programma televisivo “The Couple” ha suscitato un notevole scalpore, superando in notorietà lo stesso format. I dodici concorrenti, costretti a lasciare la casa senza alcun preavviso, hanno espresso il loro disappunto attraverso vari canali, attirando l’attenzione del pubblico e dei media. Le reazioni, in particolare, hanno messo in luce le emozioni e le esperienze vissute all’interno del reality show, rivelando un lato umano spesso trascurato dai telespettatori.

Benedetta Boccoli e la scoperta della chiusura

Benedetta Boccoli, una delle concorrenti più note, ha condiviso la sua esperienza in un’intervista al Fatto Quotidiano. Ha raccontato di come abbia appreso della chiusura del programma, un momento inaspettato che ha colto tutti di sorpresa. Sua sorella Brigitta ha rivelato un aneddoto curioso, confessando di aver rubato dalla dispensa dei barattoli di crema spalmabile alle nocciole, un gesto che ha aggiunto un tocco di leggerezza alla situazione. Antonino Spinalbese, un altro concorrente, ha fatto ritorno a casa dalla figlia Luna Marì, ma non prima di aver realizzato una diretta con Andrea Tabanelli, esprimendo il suo dispiacere per la fine del programma. La domanda che molti si pongono è se questa chiusura significhi anche la fine di opportunità economiche per i partecipanti, come suggerito dallo stesso Spinalbese con un post su Twitter.

Le parole di Manila Nazzaro e Stefano Oradei

La coppia Manila Nazzaro e Stefano Oradei ha scelto di ringraziare il pubblico attraverso i social media, esprimendo gratitudine per l’esperienza vissuta. Manila ha condiviso un messaggio su Instagram, descrivendo il tempo trascorso nel programma come “incredibile e prezioso”. Ha sottolineato l’importanza di aver rispettato le emozioni e le fragilità di tutti, senza mai giudicare. La coppia ha voluto evidenziare come l’esperienza li abbia arricchiti e uniti, ringraziando anche le “meravigliose lavapiatters” che li hanno supportati. Manila ha chiuso il suo messaggio con un augurio di amore e coraggio, un invito a vivere relazioni autentiche e significative.

Laura Maddaloni e il suo ringraziamento

Laura Maddaloni ha utilizzato Instagram per esprimere il suo sfogo e ringraziare i fan per il supporto ricevuto durante il suo percorso in “The Couple”. Ha descritto il suo viaggio come un’esperienza speciale, sottolineando l’importanza del sostegno e dell’affetto ricevuti. Ha anche voluto ringraziare i suoi compagni di avventura, definendoli persone meravigliose con cui ha condiviso risate e difficoltà. Al contrario, la sua compagna di avventura, Giorgia Villa, ha mantenuto un profilo più riservato, limitandosi a pubblicare video del reality e un selfie allo specchio, senza commentare la chiusura del programma.

Pierangelo Greco e le sue reazioni sui social

Pierangelo Greco ha adottato un approccio più diretto e pungente, esprimendo il suo disappunto attraverso “like” strategici sui social media, evidenziando il trattamento ricevuto dai concorrenti. La sua reazione ha suscitato interesse e dibattito tra i fan, che si sono chiesti se ci siano stati problemi interni al programma. La chiusura di “The Couple” ha quindi generato non solo reazioni di tristezza e gratitudine, ma anche interrogativi sul futuro dei partecipanti e sulle dinamiche che hanno portato a questa decisione improvvisa.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!