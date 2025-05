La chiusura di The Couple: il racconto di Benedicta Boccoli e l’assenza di Ilary Blasi

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

La cancellazione immediata del programma “The Couple” di Canale 5 ha suscitato diverse reazioni tra gli ex concorrenti, ma solo Benedicta Boccoli ha fornito dettagli significativi riguardo gli eventi che hanno portato alla chiusura del reality. In una diretta social, l’attrice e showgirl ha condiviso le sue impressioni e le circostanze che hanno caratterizzato quel momento inaspettato.

I retroscena della cancellazione di The Couple

Dopo la sospensione della diretta, gli autori di “The Couple” hanno convocato i concorrenti in confessionale per comunicare loro la decisione di interrompere il programma. Benedicta Boccoli ha rivelato che il clima di incertezza era palpabile tra i partecipanti, che inizialmente temevano il peggio, pensando addirittura che potesse esserci stato un grave incidente. “In quei momenti pensi di tutto, ci siamo proprio detti che forse era morto qualcuno”, ha raccontato Boccoli, sottolineando la tensione che si respirava.

Tuttavia, la situazione si è chiarita quando la produzione ha radunato i concorrenti per farli assistere al discorso del nuovo Papa, Leone XIV, trasmesso in diretta. Questo evento ha sorpreso i partecipanti, che non si aspettavano una tale interruzione e hanno dovuto affrontare la realtà della cancellazione del programma in un contesto così inaspettato.

Le riflessioni di Benedicta Boccoli sulla trasmissione

In un’intervista rilasciata a Il Fatto Quotidiano, Benedicta Boccoli ha espresso le sue considerazioni sulla qualità del programma e sulle scelte fatte dalla produzione. Ha notato che il cambiamento della giornata di messa in onda era un chiaro segnale che qualcosa non stava funzionando. “Quando abbiamo capito che lo show non andava bene? Nel momento in cui hanno cambiato la giornata della messa in onda”, ha affermato.

Boccoli ha anche condiviso il suo desiderio di vedere più dinamismo nel programma, suggerendo che maggiore varietà di giochi e prove avrebbe potuto rendere l’esperienza più coinvolgente. “Ci vogliamo bene tra noi concorrenti, so che anche questo era un problema. Infatti ci dicevamo: dobbiamo litigare! Sembravamo un po’ in vacanza”, ha aggiunto, evidenziando la mancanza di conflitti che avrebbe potuto rendere il reality più interessante.

L’assenza di Ilary Blasi e il futuro di Benedicta Boccoli

Un altro aspetto che ha colpito Benedicta Boccoli è stata l’assenza di Ilary Blasi al momento della chiusura del programma. “Se ho parlato con Ilary Blasi? Solo il giorno prima dell’esordio in tv. È stata carina. Se ci ha salutati il giorno della nostra uscita? No”, ha dichiarato, sottolineando come la conduttrice non fosse presente nei momenti cruciali della cancellazione.

Nel frattempo, Boccoli ha mostrato entusiasmo per la possibilità di partecipare a un altro reality. “Se mi chiamassero per un altro reality? Sì, ci andrei”, ha affermato, evidenziando il suo spirito avventuroso e la voglia di mettersi alla prova nuovamente. Con la sua sorella, ha creato un seguito sui social, definendosi le “Boccolers“, un segno della sua continua presenza nel panorama televisivo e della sua volontà di rimanere attiva nel mondo dello spettacolo.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!