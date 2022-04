La cena perfetta: ecco il trailer del film con Salvatore Esposito

“La cena perfetta” di Davide Minella con Salvatore Esposito e Greta Scarano, in sala solo il 26, 27, 28 aprile con Vision Distribution.

La cena perfetta a base di un perfetto mix di ingredienti

È da poco stato rilasciato il trailer del film “La cena perfetta” di Davide Minella con protagonisti Salvatore Esposito e Greta Scarano. Una produzione Italian International Film – Gruppo Lucisano e Vision Distribution prodotta da Fulvio e Federica Lucisano. La pellicola evento speciale sarà in sala il 26, 27 e 28 aprile 2022.

Suspence, azione, commedia e un pizzico di romanticismo sono alla base della riuscita del film che racconta le avventure di Carmine (Salvatore Esposito), un camorrista dal cuore buono che gestisce un ristorante per riciclare soldi sporchi e che si ritrova a collaborare con Consuelo (Greta Scarano), una scorbutica e talentuosa chef. Una spericolata scalata al successo: camorra, alta cucina e sentimenti finiranno per mischiarsi in una lotta senza quartiere contro critici severi e criminali pericolosi. L’amore per il cibo e il sogno di conquistare una stella Michelin daranno ad entrambi una seconda possibilità e un’occasione di riscatto.

Grazie alla collaborazione con la chef stellata Cristina Bowerman, il film è risultato di un mix perfetto di ingredienti che portano in “tavola” gusti diversi e contrastanti, ma che di sicuro sapranno mettere d’accordo diversi palati. Terzo protagonista del film è, difatti, la cucina con la sua arte fatta di sapori, storie vissute, sentimenti, dalla pasta alla patate della nonna all’alta cucina dei nostri giorni.

Completano il cast Gianluca Colucci (Fru), Gianfranco Gallo, Antonella Attili e Antonio Grosso. Autore del soggetto è Stefano Sardo, che firma la sceneggiatura insieme a Gianluca Bernardini e Giordana Mari, con la collaborazione di Salvatore Esposito. “La cena perfetta” sarà distribuito in Italia e nel mondo da Vision Distribution. Tutti al cinema per l’evento tanto atteso il 26, 27, 28b aprile 2022.