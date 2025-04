La carriera di Nicole Flender: madre di Timothée Chalamet e agente immobiliare a New York

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Nicole Flender, madre dell’acclamato attore Timothée Chalamet, ha costruito una carriera di successo nel settore immobiliare a Manhattan. Nonostante la sua esperienza nel vendere appartamenti di lusso, ha sorpreso molti quando suo figlio ha acquistato una villa da 11 milioni di dollari a Beverly Hills senza consultarla. Questo articolo esplorerà la vita di Nicole, la sua carriera e il suo rapporto con i figli, in particolare con Timothée.

La sorprendente scelta di Timothée Chalamet

Timothée Chalamet, diventato una delle stelle più luminose di Hollywood, ha recentemente acquistato una villa a Beverly Hills, un investimento significativo che ha suscitato l’interesse dei media. Nicole Flender ha rivelato in un’intervista a Curbed che suo figlio non ha chiesto il suo parere prima di prendere questa decisione. “Mi ha detto: ‘Indovina un po’? Ho comprato una casa’”, ha dichiarato, sottolineando la sorpresa per la scelta autonoma di Timothée. La nuova dimora si trova in una zona dove risiede anche la fidanzata di Timothée, l’imprenditrice Kylie Jenner. Nicole ha parlato positivamente di Kylie, descrivendola come “adorabile” e “molto gentile”, evidenziando come si sia integrata bene nella famiglia.

Un momento significativo si è verificato durante la cerimonia degli Oscar 2025, quando Kylie ha ceduto il suo posto a Nicole per permettere a Timothée di sedersi accanto alla madre durante l’annuncio del vincitore per la categoria miglior attore. Questo gesto, non richiesto ma molto apprezzato, ha dimostrato il rispetto e l’affetto tra le due donne.

La carriera di Nicole Flender nel settore immobiliare

Nicole Flender ha avviato la sua carriera nel settore immobiliare quasi per caso. Nel 2009, mentre lavorava come insegnante di danza nelle scuole pubbliche di New York, suo marito, Marc Chalamet, ha visto un’offerta su Groupon per corsi di real estate. Con i figli, Timothée e Pauline, che iniziavano a farsi strada nel mondo dello spettacolo, Nicole ha sentito la necessità di un cambiamento. Ha quindi deciso di intraprendere la carriera di agente immobiliare, un settore in cui ha potuto sfruttare le sue connessioni nel mondo dello spettacolo.

Flender ha raccontato come le sue esperienze familiari l’abbiano aiutata a costruire una rete solida nel settore immobiliare. Suo padre, Harold, era un comico e scrittore, mentre sua madre, Enid, era una ballerina di Broadway. Cresciuta a Manhattan Plaza, un complesso residenziale per artisti, Nicole ha sempre avuto un forte spirito imprenditoriale. La sua carriera ha preso slancio quando ha venduto l’appartamento di Jerry Bock, un noto compositore di musical di Broadway, un traguardo che l’ha fatta notare nel settore.

La vita di Nicole Flender e il suo rapporto con i figli

Nonostante il successo dei suoi figli nel mondo dello spettacolo, Nicole Flender ha scelto di mantenere una certa distanza dal mondo del cinema e della televisione. Ha evitato di assumere il ruolo di “momager”, preferendo concentrarsi sulla sua carriera e sulla sua vita quotidiana. Nicole ha affermato di non voler seguire i suoi figli in giro per il mondo, godendo invece della possibilità di visitarli quando possibile. “Mi piace poter andare a trovarli, ma non ho intenzione di stargli dietro ovunque vadano”, ha dichiarato.

La sua decisione di rimanere a New York, dove è cresciuta, riflette la sua volontà di mantenere un equilibrio tra la vita professionale e quella familiare. Nicole ha continuato a coltivare la sua passione per il real estate, mentre Timothée e Pauline seguivano le loro carriere artistiche. Questo approccio ha permesso a Nicole di rimanere vicina ai figli, senza però invadere il loro spazio personale e professionale. La sua storia è un esempio di come sia possibile conciliare una carriera di successo con il supporto ai propri figli, mantenendo al contempo la propria identità e indipendenza.

