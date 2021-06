Knives Out 2: Madelyn Cline si aggiunge al cast del sequel di Netflix

Madelyn Cline, la star di “Outer Banks”, è stata scelta per il prossimo sequel “Knives Out 2”. Il film vedrà anche Daniel Craig tornare nel ruolo dell’investigatore Benoit Blanc.

Knives Out 2: il cast si arricchisce sempre di più

L’imminente “Knives Out 2” continua a procedere di buon passo aggiungendo ancora più nomi al suo ensemble. Tra gli ultimi arrivati c’è la star emergente Madelyn Cline che è stata scelta per il prossimo sequel che vedrà Daniel Craig tornare nel ruolo dell’investigatore Benoit Blanc, secondo quanto è stato riportato su Deadline.

L’attrice si unisce a un cast di nomi importanti a partire da Dave Bautista, Edward Norton, Janelle Monae, Kathryn Hahn, Leslie Odom Jr. e Kate Hudson. Al momento il sequel non ha né un titolo ufficiale e né una data di uscita definitiva.

Intanto, secondo quanto riferito, Netflix ha sborsato circa 450 milioni di dollari per acquisire i diritti di “Knives Out 2” e 3, sebbene questo accordo abbia anche assicurato il ritorno di Craig e del regista Rian Johnson. Il sequel sarà girato in Grecia con la produzione che inizierà il mese prossimo, anche se al momento non sono stati rivelati altri dettagli importanti sulla trama.

Madelyn Cline il successo con Netflix

Questo segnerà il terzo progetto di Madelyn Cline con Netflix. Grazie allo streamer, l’attrice ha raggiunto il successo con il suo ruolo nella serie drammatica per adolescenti “Outer Banks”. È apparsa anche in “Stranger Things”, “Boy Erased” e “Vice Principals”, e reciterà in “Once Upon A Time in Staten Island” dello scrittore e regista James DeMonaco al fianco di Frank Grillo, Naomi Watts e Bobby Cannavale.

Francesca Reale

09/06/2021