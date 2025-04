King Kong conquista il mondo editoriale: un nuovo progetto per espandere la sua mitologia

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il celebre King Kong, simbolo del cinema fantastico, si prepara a intraprendere una nuova avventura nel mondo dei libri. Grazie a un’iniziativa editoriale di World Builder Publishing, una divisione di World Builder Entertainment, il franchise cinematografico si appresta a espandere la propria mitologia. Questo progetto, guidato da Dannie Festa, mira a portare nuove storie e approfondimenti sull’iconico gorilla e sull’Isola del Teschio.

Un progetto editoriale dedicato a King Kong of Skull Island

Il primo passo di questa nuova avventura editoriale si concentrerà sul marchio King Kong of Skull Island, frutto della collaborazione tra DeVito ArtWorks e la Merian C. Cooper Estate. Joe DeVito, artista e autore di questo progetto, ha realizzato una reinterpretazione autorizzata dell’opera originale del 1933, con l’intento di creare nuovi volumi che arricchiscano la mitologia dell’Isola del Teschio. Questi nuovi libri non solo offriranno approfondimenti sulla storia di King Kong, ma serviranno anche come base per futuri sviluppi narrativi, sia nel campo della letteratura che in quello audiovisivo.

DeVito ha espresso entusiasmo per questa collaborazione con World Builder Publishing, sottolineando come l’esperienza della casa editrice nella creazione di universi narrativi la renda un partner ideale per proseguire il viaggio di Kong. La volontà di esplorare ulteriormente la mitologia di King Kong rappresenta un’opportunità unica per i fan di scoprire nuovi aspetti della storia e dei personaggi che hanno reso celebre il franchise.

Un approccio multipiattaforma per l’adattamento dei contenuti

Oltre alla pubblicazione di nuovi volumi, il progetto di World Builder Publishing prevede anche l’adattamento dei contenuti per il cinema e la televisione. Questo approccio multipiattaforma è simile a quello adottato da altre realtà nel settore, come la partnership tra Gungnir e Storyteller Media. L’obiettivo è creare un ecosistema narrativo che colleghi i libri a diverse forme di intrattenimento, garantendo una fruizione più ampia e diversificata delle storie di King Kong.

La direzione di World Builder Publishing sarà affidata a Dannie Festa e Nick Terry, i quali si concentreranno su voci innovative e contenuti con un forte potenziale transmediale. Festa ha chiarito che l’intento non è limitarsi all’editoria, ma piuttosto accompagnare le storie giuste verso tutti i media possibili, colmando il divario tra il mondo letterario e quello dell’intrattenimento. Questo approccio mira a garantire che le storie di King Kong possano raggiungere un pubblico sempre più vasto, sfruttando le potenzialità offerte dalle nuove piattaforme.

Progetti futuri: una serie originale su Disney+

Tra i progetti futuri legati a King Kong of Skull Island, si segnala una serie originale in fase di sviluppo per Disney+. Questa nuova produzione sarà realizzata in collaborazione con Atomic Monster e avrà come sceneggiatrice Stephany Folsom. La serie rappresenta un ulteriore passo verso l’espansione dell’universo narrativo di King Kong, portando il gorilla iconico su una piattaforma di grande visibilità come Disney+.

L’iniziativa di World Builder Publishing non solo segna un’importante evoluzione per il franchise di King Kong, ma offre anche ai fan l’opportunità di immergersi in nuove storie e avventure. Con l’obiettivo di creare un legame forte tra la letteratura e l’intrattenimento, questo progetto promette di arricchire ulteriormente la mitologia di uno dei personaggi più amati della storia del cinema.

