Kim Kardashian si laurea in legge: un traguardo significativo per l’influencer

Kim Kardashian ha raggiunto un importante obiettivo personale, laureandosi in legge all’età di 44 anni. Questo traguardo non è solo un successo accademico, ma rappresenta anche un passo significativo nella sua carriera, in particolare considerando l’eredità giuridica lasciata da suo padre, Robert Kardashian. La sua storia è un esempio di determinazione e impegno, che merita di essere raccontato.

Il percorso di studi di Kim Kardashian

La celebre influencer ha completato un programma di studi legali della durata di quattro anni, ma ha impiegato sei anni per terminare il corso a causa della pandemia di Covid-19 e dei suoi numerosi impegni lavorativi. Kim ha condiviso il momento della sua laurea attraverso alcune storie su Instagram, mostrando il suo cappello da laurea mentre festeggiava con amici, familiari e professori. Questo evento segna un passo importante nella sua vita, poiché ora dovrà affrontare l’esame di abilitazione professionale per diventare avvocato, seguendo le orme del padre.

Durante il suo percorso accademico, Kim ha dovuto affrontare una notevole quantità di lavoro, dedicando 18 ore a settimana per 48 settimane all’anno. In totale, ha accumulato oltre 5.000 ore di studio legale, il tutto mentre gestiva la sua carriera, cresceva quattro figli e partecipava a programmi televisivi. Questo impegno ha dimostrato la sua capacità di conciliare diverse responsabilità, un aspetto che è stato sottolineato dai suoi professori.

I riconoscimenti da parte dei professori

Nel corso della cerimonia di laurea, alcuni dei professori di Kim hanno espresso il loro orgoglio per il suo percorso. Jessica Jackson, una delle avvocate che ha supportato la Kardashian, ha dichiarato: “È un vero onore essere qui oggi, non solo come mentori, ma come testimoni di uno dei percorsi legali di maggior ispirazione a cui abbia mai assistito.” Jackson ha evidenziato come Kim sia entrata nel programma con una forte motivazione per la giustizia, senza alcuna scorciatoia, ma solo con determinazione e impegno.

Le parole di Jackson hanno messo in luce la dedizione di Kim, che ha affrontato il suo percorso accademico con serietà e passione. La sua volontà di combattere per le cause giuste e di utilizzare la sua influenza per aiutare gli altri è stata un tema ricorrente durante i discorsi. Questo impegno non solo ha arricchito la sua formazione, ma ha anche contribuito a costruire la sua reputazione come persona impegnata nel sociale.

La celebrazione con la famiglia

La laurea di Kim Kardashian è stata un momento di grande festa, con la sua famiglia al completo presente per celebrare il traguardo. I suoi figli, Saint, Chicago e Psalm, insieme alle sorelle Kourtney e Khloe, hanno condiviso il loro orgoglio sui social media. Khloe ha commentato: “Non riesco a credere che siano passati anni e anni per arrivare fin qui. Sono così orgogliosa di lei.” Anche Kourtney ha voluto immortalare il momento con un selfie indossando il cappello da laurea di Kim, sottolineando il supporto fraterno.

Questo evento ha rappresentato non solo un traguardo personale per Kim, ma anche un momento di unità familiare, con tutti i membri che si sono uniti per festeggiare il suo successo. La celebrazione ha messo in evidenza quanto sia importante per Kim avere il sostegno della sua famiglia mentre intraprende questo nuovo capitolo della sua vita.

L’eredità di Robert Kardashian

Il percorso di Kim Kardashian verso la laurea in legge non è casuale, ma è fortemente influenzato dalla figura di suo padre, Robert Kardashian, noto avvocato difensore. Sin dal 2019, Kim ha espresso il desiderio di seguire le orme paterne, ispirata dalla carriera di Robert e dal suo coinvolgimento in casi legali di grande rilevanza, come quello di O.J. Simpson. Questo legame con il passato ha motivato Kim a impegnarsi in diverse cause legali, cercando di utilizzare la sua piattaforma per portare attenzione su questioni di giustizia sociale.

Nel corso degli anni, Kim ha dimostrato un forte impegno nel sostenere cause che ritiene giuste, schierandosi contro condanne ritenute ingiuste e lavorando per la riforma del sistema penale. La sua laurea rappresenta quindi non solo un successo personale, ma anche un passo verso un futuro in cui potrà continuare a lottare per la giustizia, proprio come suo padre.

