Kenneth Branagh interpreterà il primo ministro britannico Boris Johnson in una nuova serie Sky che descrive in dettaglio la risposta confusa della Gran Bretagna alla crisi del COVID-19. Il dramma in cinque parti sarà diretto e scritto dal regista di “The Trip” , Michael Winterbottom.

La nuova serie Sky con Kenneth Branagh

Intitolato “This Sceptred Isle“, lo spettacolo sarà prodotto da Fremantle, Passenger di Richard Brown e Revolution Films di Winterbottom. Il progetto traccerà un grafico degli eventi che circondano Johnson e il suo governo di fronte alla prima ondata della pandemia globale.

Il leader del Regno Unito alla fine di marzo è stato ricoverato in ospedale con COVID-19 per oltre una settimana, con un certo numero di giorni trascorsi in terapia intensiva.

A dieci mesi dall’inizio della pandemia, il Regno Unito è ora al terzo blocco nazionale. Il bilancio totale delle vittime finora è di 95.981. La serie si basa sulla testimonianza di prima mano di membri del governo, del Dipartimento della Salute, del SAGE e di ospedali e case di cura in tutto il paese.

La serie verrà lanciata su Sky nell’autunno del 2022.

Le affermazioni del regista sulla nuova serie

“La prima ondata della pandemia COVID-19 sarà ricordata per sempre”, ha detto Winterbottom. “Un tempo in cui il paese si riuniva per combattere un nemico invisibile. Un tempo in cui le persone erano più consapevoli che mai dell’importanza della comunità. La nostra serie intreccia innumerevoli storie vere – da Boris Johnson ai lavoratori in prima linea in tutto il paese – raccontando gli sforzi di scienziati, medici, e politici per proteggerci dal virus “.

I precedenti drammi basati sui fatti di Winterbottom includono “Welcome to Sarajevo” e “A Mighty Heart“. La notizia che il regista dirigeva una serie su Johnson ha fatto notizia in estate, con grandi speculazioni su quale attore potrebbe interpretarlo.

È stato scelto Kenneth Branagh, visto recentemente in “Tenet” di Christopher Nolan e apparirà anche nel film di prossima uscita “Assassinio sul Nilo“, da lui diretto.

“The scripted Isle” inizierà le riprese all’inizio di quest’anno e dovrebbe essere presentata in anteprima su Sky Atlantic in tutti i territori Sky (Regno Unito, Germania, Italia, Austria e Irlanda) il prossimo autunno.

Michael Winterbottom ha co-scritto la serie con Kieron Quirke e dirigerà tutti e cinque gli episodi.

Il produttore esecutivo Richard Brown ha aggiunto: “Michael è un maestro nel tessere drammi avvincenti da storie concrete. Lui e Kieron scrivono copioni straordinari e meticolosamente ricercati che drammatizzano con forza questi eventi straordinari che continuano a influenzare tutti noi “.

La serie sarà una grande calamita per Sky e arriva in un momento in cui l’emittente televisiva a pagamento sostenuta da Comcast sta guidando in modo aggressivo nel dramma originale.

Federica Contini

24/01/2021