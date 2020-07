Kelly Preston: morta l’attrice, moglie di John Travolta

Kelly Preston , che è apparso in film tra cui “I Gemelli” e “Jerry Maguire” ha perso la sua battaglia durata due anni contro il cancro al seno. Aveva 57 anni.

Kelly Preston: John Travolta esprime il suo dolore su Instagram

Un nuovo dolore nella famiglia di John Travolta, che nel 2009 aveva già perso il maggiore dei suoi tre figli. La star di Hollywood ha annunciato con un post di Instagram la morte della moglie Kelly, con la quale si era sposato nel 1991.

“È con un cuore molto pesante che vi informo che la mia bellissima moglie Kelly ha perso la sua battaglia di due anni con il cancro al seno”, ha scritto Travolta. “Ha combattuto una coraggiosa lotta con l’amore e il sostegno di così tanti. … Mi prenderò un po ‘di tempo per essere lì per i miei figli che hanno perso la madre, quindi perdonami in anticipo se non ci senti da un po’. Tutto il mio amore, JT. ”

Anche sua figlia Ella ha pubblicato un tributo su Instagram, scrivendo “Non ho mai incontrato nessuno coraggioso, forte, bello e amorevole come te. Chiunque abbia la fortuna di conoscerti o di essere mai stato in tua presenza, concorderà sul fatto che hai un bagliore e una luce che non smette mai di brillare e che rende immediatamente felice chiunque ti circonda. Grazie per essere lì per me, non importa cosa. Grazie per il tuo amore. Grazie per il vostro aiuto e grazie per aver reso questo mondo un posto migliore. Hai reso la vita così bella e so che continuerai a farlo sempre. Ti voglio tanto bene mamma. ”

Tra i tanti film interpretati da Kelly Preston ricordiamo “I gemelli”, commedia del 1988 diretta da Ivan Reitman, con Arnold Schwarzenegger e Danny DeVito; “Jerry Maguire” (1996) di Cameron Crowe Tom Cruise, Cuba Gooding Jr. e Renée Zellweger; e ” Battaglia per la Terra”, basato su una novella del fondatore di Scientology, L. Ron Hubbard, cui ha recitato insieme al marito. Entrambi facevano parte della chiesa di Scientology.

La Preston si era impegnata per molto tempo nl consiglio della CHEC (Children’s Health Environmental Coalition – Coalizione per la salute ambientale dei bambini), organizzazione non profit che si occupa di educare i genitori ai rischi delle tossine ambientali pericolose per i bambini con allergie. Uno dei tre figli della donna, Jett, si pensava avesse la sindrome di Kawasaki, una malattia che comporta gravi disturbi dovuti ad allergie e attacchi d’asma. Successivamente la donna ha confermato l’autismo del figlio.

