Kazuhiko Torishima: L’editor che ha rivoluzionato Dragon Ball senza essere un fan del genere

Kazuhiko Torishima, il primo editor di Dragon Ball, ha avuto un ruolo cruciale nel plasmare il mondo del manga giapponese, nonostante la sua iniziale avversione per il genere shonen. La sua storia è un esempio di come una prospettiva diversa possa portare a innovazioni significative. Questo articolo esplora il percorso di Torishima e il suo impatto sull’industria del fumetto, in particolare attraverso la sua collaborazione con Akira Toriyama.

Un inizio inaspettato nell’industria del manga

Quando Akira Toriyama iniziò la sua carriera nel mondo del manga, non poteva immaginare di dover lavorare con un editor che non condivideva la sua passione per il genere shonen. Kazuhiko Torishima, che entrò a far parte di Shueisha nel 1976, aveva una predilezione per i manga destinati a un pubblico femminile, pubblicati dalla concorrenza. Questa preferenza lo portò a trascorrere più tempo a leggere opere di Shogakukan piuttosto che immergersi nelle pagine di Shonen Jump, la rivista di riferimento per il genere. Torishima stesso ha dichiarato che molti dei manga shonen che aveva letto non lo soddisfacevano, esprimendo il desiderio di vedere storie che avessero la stessa profondità emotiva e l’eleganza narrativa tipiche degli shojo.

Questa visione non convenzionale si rivelò fondamentale per il suo approccio editoriale. Torishima si rese conto che il mondo del manga shonen aveva bisogno di una spinta creativa, e la sua esperienza con i manga per ragazze gli fornì la chiave per apportare cambiamenti significativi. La sua capacità di vedere oltre le convenzioni del genere gli permise di proporre idee innovative che avrebbero trasformato il panorama del manga.

La collaborazione con Akira Toriyama

La partnership tra Torishima e Toriyama non iniziò sotto i migliori auspici. Toriyama, inizialmente scettico, si interrogava sul motivo per cui dovesse collaborare con qualcuno che non sembrava apprezzare il suo lavoro. Tuttavia, la determinazione di Torishima a portare una nuova visione nel fumetto giapponese si rivelò decisiva. La sua intuizione di combinare l’azione tipica dello shonen con la narrazione più profonda degli shojo portò alla creazione di opere iconiche come Dr. Slump e Dragon Ball.

Torishima introdusse il concetto di “spread”, ovvero una doppia tavola che rappresenta l’unità fondamentale della narrazione manga. Questa innovazione non solo migliorò la qualità visiva delle storie, ma contribuì anche a creare un ritmo narrativo più coinvolgente. La sua capacità di vedere il potenziale in ogni pagina e di suggerire modifiche significative ha avuto un impatto duraturo su come vengono raccontate le storie nel manga.

L’eredità di Kazuhiko Torishima

Oggi, Kazuhiko Torishima è una figura di riferimento nel mondo dell’editoria giapponese, attualmente membro del consiglio direttivo di Bushiroad. Il suo contributo all’industria del manga è innegabile e il suo approccio innovativo ha influenzato generazioni di artisti e scrittori. L’uscita del manuale “Ultimate Manga Techniques”, ora disponibile in inglese, offre uno sguardo approfondito sulle sue idee e sul suo metodo di lavoro.

L’impatto di Torishima si riflette in ogni tratto d’inchiostro delle pagine di Dragon Ball, un’opera che ha ridefinito il genere shonen e ha catturato l’immaginazione di milioni di lettori in tutto il mondo. La sua storia dimostra che, a volte, è proprio la distanza da un genere a portare a innovazioni sorprendenti e a cambiamenti radicali. La sua eredità continua a vivere attraverso le opere che ha contribuito a creare e attraverso l’influenza che ha esercitato su tutto il panorama del manga giapponese.

