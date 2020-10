Kate Mulgrew: nel ruolo del Capitano Janeway in “Star Trek Prodigy”

Kate Mulgrew, reinterpreterà il ruolo del Capitano Kathryn Janeway, nella nuova serie animata “Star Trek: Prodigy” di Nickelodeon e CBS Studios.

Da poco è stata annunciata la presenza di Kate Mulgrew nel cast di “Star Trek: Prodigy”, e finora è stato il primo e unico nome ad essere stato annunciato come personaggio nella serie.

Secondo quanto detto dal ” Deadline“, la serie animata andrà in onda l’anno prossimo.

Kate Mulgrew in “Star Trek: Prodigy”

Negli ultimi anni, Kate Mulgrew, si è fatta sicuramente notare per il personaggio svolto, Galina “Red” Reznikovnella, per la popolare serie di Netflix, “Orange Is the New Black“.

La Mulgrew si è detta entusiasta all’idea di riprendere il ruolo all’interno della nuova serie,animata e prodotta dalla CBS e Nickelodeon, come dichiarato al “Deadline”: “Ho investito tutte le mie forze nel Capitano Janeway, e non vedo l’ora di poterlo mostrare sotto nuove vesti, mai date prima, in Star Trek: Prodigy. Essere di nuovo la protagonista sarà per me profondamente emozionante e gratificante”.

Lo stesso Presidente di Nickelodeon Animation, Ramsey Naito, ha affermato: “Il ritratto di Kate del Capitano Janeway è davvero iconico, e da molti anni risuona in tutto il mondo. Non vediamo l’ora di vedere Kate dar vita a questo personaggio in un modo completamente nuovo, pur continuando a essere un’ispirazione per i nuovi e fedeli fan”.

Come ha riportato il Deadline, secondo molti, tra cui lo stesso onorevole Alex Kurtzman, la Mulgrew ha dimostrato a tutti cosa significa essere veramente un ‘attrice eccezionale.

La serie “Star Trek: Prodigy” è incentrata sul racconto delle avventure di un gruppo di ragazzi fuorilegge che useranno una nave abbandonata della Flotta Stellare per andare in cerca di nuove avventure. Sarà quindi il Capitano Kathryn Janeway, a guidare questi ragazzi.

La produzione di Star Trek: Prodigy è della CBS Eye Animation Productions. Sarà supervisionata per Nickelodeon da Claudia Spinelli, SVP, Animation Development e Kelley Gardner, VP, Current Series Animation.

Erika Zagari

9/10/2020