Kate Middleton brilla al Trooping The Colour 2025: la celebrazione del compleanno del re

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Il Trooping The Colour, la storica parata che celebra ufficialmente il compleanno del re, ha visto la partecipazione di Kate Middleton, Principessa del Galles, che ha catturato l’attenzione di tutti i presenti. L’evento, che si svolge il secondo sabato di giugno, ha visto la sfilata della famiglia reale, con momenti di grande emozione e tradizione.

La sfilata della famiglia reale

Durante il Trooping The Colour 2025, Kate Middleton ha sfilato in carrozza insieme ai suoi tre figli: il principe George, di 11 anni, la principessa Charlotte, di 10 anni, e il principe Louis, di 7 anni. La scelta del colore dell’outfit di Charlotte, che ha indossato un abito coordinato con quello della madre, ha fatto notizia, sottolineando il legame speciale tra madre e figlia. La sfilata ha rappresentato un momento di grande unità familiare, con i bambini che hanno mostrato entusiasmo e gioia, rendendo l’atmosfera ancora più festosa.

L’eleganza di Kate Middleton

Kate Middleton ha indossato un soprabito bianco e acquamarina, realizzato dalla designer Catherine Walker, una delle sue preferite. Questo modello, noto come Bria, ha messo in risalto il suo stile raffinato e la sua eleganza. A completare il look, la principessa ha scelto un cappello di Juliette Botterill, che ha aggiunto un tocco di classe all’outfit. Inoltre, ha indossato la spilla del reggimento delle Guardie Irlandesi, di cui è Colonello in Capo dal 2022. Questa carica, sebbene decorativa, evidenzia il suo impegno e il suo legame con le tradizioni militari britanniche. Gli orecchini indossati da Kate, appartenuti alla defunta regina Elisabetta II, hanno rappresentato un omaggio alla monarchia e alla storia della famiglia reale.

La partecipazione del principe William

Il principe William ha preso parte alla parata a cavallo, assumendo il ruolo di rappresentante di re Carlo III, il quale, per il secondo anno consecutivo, ha sfilato in carrozza insieme alla regina Camilla a causa di problemi di salute. Questa situazione ha messo in evidenza il supporto della famiglia reale nei momenti di difficoltà e la continuità delle tradizioni. Le immagini della famiglia reale, scattate sulla porta di Kensington Palace, sono state condivise sui social ufficiali dei principi del Galles, mostrando un momento di intimità e gioia prima dell’inizio della sfilata.

Il Trooping The Colour 2025 ha quindi rappresentato non solo una celebrazione del compleanno del re, ma anche un’importante occasione per la famiglia reale di mostrarsi unita e vicina ai cittadini, mantenendo vive le tradizioni che caratterizzano la monarchia britannica.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!