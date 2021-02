Kate McKinnon, vincitrice dell’Emmy “SNL”, non interpreterà più il ruolo sulla fondatrice e produttrice esecutiva di Theranos.

Kate McKinnon lascia il dramma su Elizabeth Holmes

La vincitrice del Saturday Night Live Emmy ha lasciato la serie limitata sulla fondatrice di Theranos Elizabeth Holmes. McKinnon avrebbe dovuto interpretare proprio Holmes..

Fonti dicono che la produzione di “The Dropout” , che era tra i programmi originali propagandati durante la giornata degli investitori di dicembre della Disney, sta andando avanti senza McKinnon. È in corso la ricerca di una nuova star e la produzione dovrebbe iniziare quest’estate. Non è chiaro perché la McKinnon abbia lasciato il dramma, che avrebbe dovuto iniziare a girare dopo aver concluso l’attuale stagione di SNL a maggio.

“The Dropout” era una delle due serie che McKinnon aveva in programma al di fuori di SNL. Resta destinata a recitare e produrre esecutivamente la serie “Joe Exotic” della NBC Universal, che è prevista per un debutto nel 2022 su NBC, USA e sullo streamer Peacock. McKinnon aveva però firmato per “The Dropout” prima di salire a bordo del progetto “Joe Exotic”.

The Dropout : dal podcast alla serie tv

Basata sul podcast ABC News, la serie limitata racconta come Holmes ha raccolto centinaia di milioni per finanziare la start-up biotech e ha ingannato i media nascondendo il fatto che la sua macchina per l’analisi del sangue, tanto pubblicizzata, non funzionava realmente. Doveva essere il primo ruolo regolare della serie per McKinnon. Il dramma è basato su un podcast di ABC News con lo stesso nome, che è stato anche la base per un episodio 20/20.

La serie è prodotta dalla divisione televisiva di Fox Searchlight. Rebecca Jarvis, conduttrice del podcast, corrispondente principale per gli affari, l’ economia e la tecnologia della ABC News, la produrrà con McKinnon. Taylor Dunn e Victoria Thompson, che hanno prodotto il podcast, saranno anche EP della serie.

Maria Bruna Moliterni

19/ 02/ 2021