Kat Dennings è tornata come Darcy Lewis in “WandaVision”. Ha interpretato per la prima volta il ruolo di assistente di Jane Foster in “Thor” e “Thor: The Dark World”.

Ora è la dottoressa Darcy Lewis, un’astrofisica, in “WandaVision” di Disney Plus. Ha fatto il suo debutto nel quarto episodio (Interrompiamo questo programma) come parte del team S.W.O.R.D. cercando di capire cosa stia succedendo a Westview.

L’attrice 34enne, Kat Dennings, ha rilasciato un’intervista a Marc Malkin sul suo blog “Just for Variety“ per Variety.

Sapevi che stavano pensando di riportare Darcy?

Una volta che sei nell’Universo Marvel, sei lì anche se ti uccidono. Sei ancora lì. Era passato molto tempo tra i primi due film di “Thor” e non sapevo se avrebbero mai riportato Darcy.

Quando ho ricevuto questa chiamata, non avrei mai pensato di riceverla, specialmente per questo show, perché Darcy non ha niente a che fare con Wanda o Vision, o con i Vendicatori diversi da Thor, è stato un po’ come, “Cosa ci faccio qui?”. E questa era la mia domanda. Ma ovviamente, è una telefonata segreta. Firmi un NDA prima di fare la telefonata. E loro: “Cosa ne pensi?” non puoi dire no alla Marvel, per niente. Dici di sì, allora sei pronto per riprendere il tuo ruolo. Non sai nemmeno cosa sta succedendo. Ancora non so davvero cosa stia succedendo.

Ti mostrano script o ti dicono solo pezzi di ciò che devi sapere?

Il mio primo incontro con Jac Schaeffer e Matt Shakman è stato negli uffici Marvel. È stato davvero intenso e incredibile. Se sei un fan della Marvel, il tuo cervello esploderebbe! Appena arrivi firmi un NDA nella hall. Poi una volta fatto questo, ti siedi e ti portano un piccolo badge, e poi vai nella stanza. Li ho capito perché ho dovuto firmare il NDA prima di questo incontro. Le pareti erano coperte dalle pagine dei fumetti con riferimenti. L’hanno presa molto sul serio. Lo fanno sempre, ma questo, in particolare, volevano farlo bene, perché è così diverso da qualsiasi cosa la Marvel abbia mai fatto. Tutto è stato meticolosamente pianificato. Ne hanno delineato lo schizzo e quello che avrebbero fatto, ma ad essere sincera non so ancora cosa succede.

Quanto è divertente essere sul set? Sembra così coinvolgente.

La cosa per chiunque nel settore o no, sai come troverai il set. Per “WandaVision” hanno creato tutto, e questo è così raro ultimamente per un attore, perché di solito immagini tutto col green screen, il che è divertente. Ma in questo caso, in un certo senso non è necessario, è tutto lì. Quindi è solo un’esperienza incredibile. Ricordo il primo film di Thor, uscivo dal mondo di film indie da 10 dollari, quindi non riuscivo a credere a quello che stava succedendo. Avevano questa città costruita nel deserto di Santa Fe, un’intera città! L’AD, che è l‘assistente alla regia, dice azione e taglio e quant’altro attraverso un microfono, se sei lontano. Di solito lo senti urlare da 30 metri di distanza, “Azione!” Ma questa volta, la sua voce è arrivata attraverso un altoparlante all’interno di una scatola di giornali accanto a noi per strada. Era come una magia. E io: “Oh mio Dio, dov’è?”.

Kat Dennings, dimmi, quanto ti vizia la Marvel sul set?

Molto, moltissimo. Non sapevo che avrei avuto una roulotte così bella. Fanno un ottimo lavoro per noi. Si prendono cura di noi e vogliono che siamo felici. E vogliono che tutti siano felici e facciano del loro meglio. Ed è così che è possibile. Tutti si sentono bene, coccolati e pronti a partire. Quindi adoro lavorare per la Marvel. [Ride]

Sarai nel prossimo film di “Thor”, “Thor: Love and Thunder”?

Ancora non lo so. Non credo. Presumo di no, mi sento come se lo sapessi ormai. Lo stanno girando, quindi non credo. Non lo so. Promesso. Croce sul cuore. Voglio dire, penso che qualcuno mi avrebbe chiamato. Non lo so. Ma qualsiasi cosa la Marvel voglia mai da me, sono sempre disponibile per loro. Non importa cosa.

Adoro come hanno tenuto Darcy molto con i piedi per terra. Ho notato che stai mangiando noodles e patatine nel tuo primo episodio.

Volevano mantenere l’essenza di Darcy. Nel cuore è ancora quella ragazza del college che mangia ramen spazzatura come me. E mi piace molto che abbiano tenuto questa caratteristica. Mi hanno persino chiesto che gusto ti piace di più di Noodles? [Ride]. Poi hanno chiesto che tipo di patatine pensassi che Darcy avrebbe mangiato. E io: “Beh, ora è un’adulta, quindi forse quelle al forno.” [Ride]. Adoro quelle piccole cose. Sono così felice che tu l’abbia notato.

Ora, una domanda divertente, qual è stata la peggiore audizione che tu abbia mai fatto?

Non è la peggiore, ma è la più pazzo e memorabile. Sto cercando di capire le conseguenze se racconto questa storia e se ne vale la pena. Dico solo che non farò nomi. Quindi c’è stato un film, un film molto drammatico che è uscito ed è stato nominato per un infinità di Oscar ed è stato fantastico. Questo è tutto quello che dirò sul film, ma la scena che stavo provando, è stata come l’audizione finale in cui stavo recitando con l’attore. E nella scena ero fisicamente trattenuta da quell’attore. Quindi il dialogo aveva tutto a che fare con me che cercavo di liberarmi dal ragazzo. Ero piuttosto giovane, non ero nervosa, ma so che poteva essere grosso problema. Sono super entusiasta di leggere con questo famoso attore e questo regista estremamente famoso, e lui è lì e io dico, “Oh, mio Dio, questo è un grosso problema.” Ho memorizzato tutto. Sono pronta ad entrare in scena, ma mi sono resa conto abbastanza velocemente che quell’attore non mi toccherà. Inoltre non sarà vicino a me. Era all’altra estremità della stanza, il che sembrava fosse una sua scelta, e pensai che dovevo mimare tutto. Quindi una scena in cui chiedo di essere lasciata andare e dimenarmi fisicamente dalla morsa di quest’uomo è diventata una scena comica. Ma capisco e rispetto che l’attore abbia preso quella decisione. All’epoca, per me non ero così eccezionale e dicevo, “Sembro un’idiota.” Però mi è piaciuto. Non era proprio quello che mi aspettavo, ma ne sono soddisfatta.

Dici di capire e rispettare il motivo per cui l’attore ha preso quella decisione, sicura di non potermi dire chi è?

Non so se posso dirlo, è uno dei miei attori preferiti di tutti i tempi. Ma non ha fatto niente di male. Va bene, è Nicolas Cage. Ma il film non lo dirò. Non voglio che questo momento rovini la vita a nessuno. È stato grandioso. Mi hai chiesto la peggio audizione, ma è uno dei miei ricordi migliori perché è stata un’esperienza enorme di apprendimento per me.

Alla fine abbiamo avuto una conversazione così bella. È una delle mie storie preferite e in realtà sono davvero grata per quell’esperienza, solo per il fatto di essere in una stanza con Nicolas Cage. Probabilmente non accadrà mai più. Ma la cosa bella è che era così rispettoso e penso potrebbe essersi un po’ spaventato, ero solo una ragazza, quindi non voleva toccarmi fisicamente e mettetemi a disagio. L’ho apprezzato molto.

L’intervista si chiude così, con Kat Dennings, interprete di Darcy Lewis in “WandaVision”, che scherza sulle sue audizioni. Il quinto episodio di “WandaVision” verrà distribuito da Disney Plus venerdì 5 febbraio 2021.

