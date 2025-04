Kashmira Bulsara acquista oggetti di valore appartenuti a Freddie Mercury: un legame indissolubile

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La recente vendita di oggetti appartenuti a Freddie Mercury ha suscitato grande interesse tra i fan e i collezionisti. Kashmira Bulsara, sorella del leggendario cantante dei Queen, ha partecipato attivamente all’asta, esprimendo il suo dispiacere per la possibilità che i beni personali di suo fratello potessero finire in mani sconosciute. La vendita ha messo in luce non solo il valore economico di questi oggetti, ma anche il profondo legame affettivo che Kashmira ha con la memoria di Freddie.

La preoccupazione di Kashmira Bulsara

Secondo quanto riportato da una fonte vicina a Kashmira, la sorella di Freddie era «arrabbiata e addolorata» all’idea che alcuni dei beni più intimi del cantante potessero essere venduti a estranei. La fonte ha sottolineato che, sebbene Kashmira fosse consapevole dell’affetto che il pubblico nutre per Freddie, l’idea di vedere oggetti carichi di significato affettivo disperdersi al di fuori della famiglia la rattristava profondamente. Questo sentimento di protezione nei confronti della memoria del fratello è emerso chiaramente durante l’asta, dove ha cercato di assicurarsi che i ricordi di Freddie rimanessero in un contesto familiare.

Gli oggetti di valore acquistati da Kashmira

Tra gli oggetti che Kashmira Bulsara è riuscita ad aggiudicarsi, spicca un gilet decorato con le immagini dei sei gatti di Freddie, indossato nel videoclip di “These Are the Days of Our Lives“, realizzato solo sei mesi prima della sua morte. Questo pezzo unico è stato venduto per 139.700 sterline. Tuttavia, la cifra più alta è stata spesa per una giacca militare, creata per il trentanovesimo compleanno del cantante, che ha raggiunto il prezzo di 457.200 sterline. Altri oggetti significativi includono un jukebox Wurlitzer, venduto per 406.400 sterline, otto pagine dei testi manoscritti di “Killer Queen” per 279.400 sterline, una lampada per 22.860 sterline e un secchiello per il ghiaccio del valore di 19.000 sterline. Questi acquisti non solo rappresentano un investimento economico, ma anche un modo per Kashmira di mantenere viva la memoria di suo fratello.

Il legame tra Freddie Mercury e Mary Austin

Freddie Mercury ha sempre considerato Mary Austin una figura fondamentale nella sua vita, descrivendola come la sua vera famiglia. In diverse interviste, ha rivelato che tutti i suoi amanti si sono chiesti perché non potessero sostituirla, ma per lui era impossibile. «L’unica vera amica che ho è Mary. Non voglio nessun altro. Per me è come se fossimo sposati. Crediamo l’uno nell’altra, e questo mi basta», ha dichiarato Freddie. Questo legame speciale tra i due ha resistito nel tempo, dimostrando quanto fosse profondo il loro affetto, al di là delle convenzioni sociali e delle relazioni romantiche. La loro amicizia ha avuto un impatto significativo sulla vita di Freddie, influenzando anche la sua musica e la sua carriera.

La recente asta ha quindi messo in luce non solo il valore materiale degli oggetti, ma anche il significato emotivo che essi rappresentano per chi li ha posseduti e per chi li ha acquistati. Kashmira Bulsara, attraverso i suoi acquisti, continua a onorare la memoria di Freddie Mercury, mantenendo vivo il suo spirito e il suo legame con la famiglia.

