Karina Cascella annuncia il matrimonio con Max Colombo: sogni di nozze per settembre 2026

Karina Cascella, nota ex opinionista televisiva, ha rivelato al settimanale Nuovo Tv di essere pronta a coronare il sogno di nozze con il compagno Max Colombo. La coppia, legata dal 2017, gestisce insieme il ristorante Matambre El Clasico Argentino a Bergamo, dove hanno affrontato insieme le sfide quotidiane del lavoro e della vita di coppia. La 45enne ha condiviso dettagli sui suoi progetti matrimoniali, esprimendo il desiderio di una cerimonia intima e significativa.

Un amore duraturo e un ristorante di successo

Karina Cascella e Max Colombo hanno costruito una vita insieme che si intreccia con la loro attività professionale. Il ristorante Matambre El Clasico Argentino, situato a Bergamo, è il frutto del loro impegno e della loro passione per la cucina argentina. Karina si occupa principalmente della sala, gestendo le prenotazioni e organizzando eventi speciali. In un’intervista, ha descritto i primi quattro anni di attività come impegnativi ma gratificanti, sottolineando l’importanza di lavorare insieme per superare le difficoltà quotidiane.

La coppia ha trovato un equilibrio nel loro rapporto, affrontando le sfide della vita con pazienza e comprensione reciproca. Karina ha ammesso che, sebbene ci siano stati momenti di tensione, non hanno mai vissuto crisi significative, attribuendo il loro successo alla pazienza di Max, che riesce a mantenere la calma anche nei momenti più difficili.

I progetti di matrimonio e la data dei fiori d’arancio

Karina ha rivelato di desiderare un matrimonio semplice ma significativo, con una festa per pochi intimi. La data che ha in mente è settembre 2026, un momento che rappresenterebbe il coronamento del loro amore. La cerimonia si svolgerebbe in un’atmosfera intima, con Karina che indosserebbe un abito bianco e la figlia Ginevra, avuta dalla precedente relazione con Sasà Angelucci, che le porterebbe le fedi nuziali.

L’ex opinionista ha spiegato che il matrimonio non è solo un atto formale, ma un modo per celebrare il loro legame consolidato. La coppia ha condiviso momenti felici e significativi, e Karina ha espresso il desiderio di rendere ufficiale il loro amore attraverso questa celebrazione.

La vita da madre e il rapporto con Ginevra

Karina Cascella è madre di Ginevra, una ragazza di 15 anni, e ha sempre messo al primo posto il benessere della figlia. In un momento di riflessione, ha ammesso di essere una madre molto presente, riconoscendo la necessità di dare alla figlia un po’ di spazio per crescere e diventare indipendente. Ginevra rappresenta per Karina tutto ciò che ha realizzato nella sua vita e la sua felicità è una priorità.

Il rapporto tra Karina e Sasà Angelucci, il padre di Ginevra, è sereno e collaborativo. Entrambi si vogliono bene e condividono l’obiettivo di crescere una figlia meravigliosa. Karina ha sottolineato l’importanza di mantenere un buon rapporto per il bene della ragazza, evidenziando come la comunicazione e il rispetto reciproco siano fondamentali.

Karina Cascella si prepara quindi a un nuovo capitolo della sua vita, con l’intenzione di celebrare l’amore e la famiglia in un modo che rifletta i suoi valori e le sue esperienze.

