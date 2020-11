Ray Porter in un’intervista ha dichiarato che spera di tornare a vestire i panni del personaggio della DC Darkseid.

“Justice League” di Zack Snyder: Darkseid potrebbe essere uno dei personaggi?

La produzione e l’uscita del film “Justice League” è stata una vicenda travagliata. A dirigere il film è stato Zack Snyder ma in fase di post-produzione della pellicola del 2017 Joss Whedon è subentrato e, su indicazione della Warner Bros, ha modificato lo sviluppo narrativo, andando a eliminare parte delle scene girate. Il pubblico si è dichiarato contrario a questa scelta e ha richiesto a gran voce la versione originale pensata e realizzata da Zack Snyder. A maggio 2020 è stata così annunciata l’uscita della Director’s Cut, una serie divisa in 4 episodi, a cui verranno aggiunte anche nuove riprese.

Il 5 settembre 2021 potrebbe essere la data di uscita della miniserie “Justice League: The Snyder Cut“, su HBO Max, informazione trapelata sul sito della Dc Comics.

Tra i personaggi presenti nel film del 2017 c’era anche Darkseid, interpretato dall’attore Ray Porter. Tuttavia dopo che Zack Snyder si è separato dal progetto le parti da lui interpretate sono state tagliate. Sembra però che Darkseid potrebbe tornare tra i personaggi della Justice League e, quindi, anche Ray Porter sarà parte del cast.

Le dichiarazioni dell’interprete

In un’intervista con Geek House Show, Ray Porter ha dichiarato che gli piacerebbe molto tornare a interpretare quel ruolo: “Lo spero. Mi piacerebbe”, ha spiegato, “Sì, mi piacerebbe vederne una continuazione. E, onestamente, personalmente mi piacerebbe vedere una continuazione della storia di Zack (Snyder). Quindi sì, lo spero davvero. Sarebbe grandioso. Non ho sentito nulla a tal proposito, ma sai, lo spero”.

Ray Porter ha quindi espresso il suo grande entusiasmo per un possibile ritorno in “Justice League”, ma ha anche svelato che per ora non è stato ancora contattato dalla produzione, lasciando quindi i fan in attesa di una conferma.

Chiara Canova

09/11/2020