Julia Roberts celebra il compimento dei 18 anni del figlio Henry con un dolce messaggio sui social

Julia Roberts, una delle attrici più celebri a livello globale, ha sempre mantenuto un profilo riservato riguardo alla vita dei suoi figli, lontano dai riflettori. Recentemente, però, ha sorpreso i suoi fan condividendo una foto di Henry, il suo primogenito, in occasione del suo diciottesimo compleanno. Questo gesto ha catturato l’attenzione di molti, considerando la scelta dell’attrice di utilizzare un’immagine risalente all’infanzia del ragazzo per celebrare un momento così significativo.

Un compleanno speciale e un messaggio affettuoso

Nel post condiviso su Instagram, Julia Roberts ha scritto: «In un batter d’occhio questo ragazzo straordinario ha compiuto 18 anni. Ti voglio bene, Henry». Questa frase semplice ma carica di emozione ha colpito i follower, che hanno apprezzato la dolcezza del messaggio. La scelta di non utilizzare una foto recente ma un’immagine del passato riflette la volontà dell’attrice di proteggere la privacy dei suoi figli, mantenendo un equilibrio tra la vita pubblica e quella privata.

A maggio, il marito di Julia, Daniel Moder, aveva già condiviso una foto di Henry insieme ai gemelli Hazel e Phinnaeus, che hanno 20 anni, per celebrare la festa della mamma. In quell’occasione, Moder aveva scritto: «Le mamme fanno le cose più belle. Adoro questi ragazzi». Questo scambio di affetto tra i genitori e i figli evidenzia l’importanza della famiglia nella vita di Julia Roberts, che, nonostante la sua carriera di successo, ha sempre posto la famiglia al primo posto.

La scelta di mantenere la privacy dei figli

Julia Roberts ha sempre cercato di proteggere i suoi figli dalla pressione mediatica, evitando di esporli eccessivamente. Questo approccio è stato evidente anche quando, ad aprile, ha partecipato a uno spettacolo di Broadway, accompagnata da Henry. La presenza del giovane in un evento pubblico è stata considerata insolita, dato il forte impegno dell’attrice nel garantire che il figlio non subisse l’impatto dei riflettori.

In un’intervista rilasciata all’edizione britannica di Vogue, Julia ha spiegato come sia riuscita a conciliare la sua carriera con la vita familiare. Ha affermato: «Quando ho raggiunto il successo nella vita familiare e mi sono ritrovata con un marito e dei figli che volevano stare a casa, lavoravo già da 18 anni. Quindi ho capito di potermi permettere quel lusso. Non dovevo scegliere tra una cosa e l’altra». Queste parole evidenziano la sua consapevolezza e gratitudine per la possibilità di dedicarsi alla famiglia senza dover sacrificare la carriera.

La gratitudine per il tempo trascorso con la famiglia

Julia Roberts ha anche parlato della sua esperienza nel mettere in pausa la carriera per dedicarsi alla vita familiare. Ha dichiarato: «È stato facile mettere in pausa la vita lavorativa per occuparmi della vita familiare. Ho provato una profonda gratitudine per il fatto di potermi concedere il lusso di rimanere a casa e stare con la mia famiglia». Queste affermazioni rivelano il suo forte legame con i figli e il marito, sottolineando come la famiglia rappresenti un valore fondamentale nella sua vita.

L’attrice, pur continuando a lavorare in progetti cinematografici e televisivi, ha sempre trovato il modo di bilanciare gli impegni professionali con quelli familiari, dimostrando che è possibile avere successo in entrambi gli ambiti. La sua storia è un esempio di come si possa affrontare la vita con determinazione e amore, mantenendo sempre al centro le persone più care.

