Jonathan Majors confessa che il Joker di Heath Ledger è stato la sua più grande ispirazione: ecco il tributo che gli ha dedicato

Jonathan Majors, l’attore che ha conquistato il pubblico con le sue interpretazioni in “Lovecraft Country” e “Da 5 Bloods”, ha recentemente rivelato in un’intervista a Entertainment Weekly che il Jocker di Heath Ledger è stata la sua più grande ispirazione. Majors ha discusso dell’impatto che la performance di Ledger ha avuto sulla sua carriera e del tributo personale che ha voluto dedicare all’iconico attore australiano.

Durante l’intervista, Majors ha condiviso con entusiasmo la sua ammirazione per il lavoro di Ledger nel film “Il cavaliere oscuro” del 2008, diretto da Christopher Nolan. Secondo Majors, il talento di Ledger nel dare vita al personaggio del Joker ha rappresentato un momento cruciale nella sua vita, spingendolo a perseguire la carriera di attore con maggiore passione e determinazione.

“La performance di Heath Ledger come Joker è stata straordinaria e ineguagliabile. Mi ha fatto capire quanto un attore possa immergersi in un personaggio e trasformarlo in qualcosa di completamente nuovo, di potente e di memorabile,” ha dichiarato Majors. “È stata un’ispirazione immensa per me, e ho cercato di onorare il suo spirito e il suo impegno in ogni ruolo che ho interpretato.”

Majors ha poi parlato del tributo personale che ha voluto dedicare a Ledger, raccontando di aver adottato alcune delle tecniche dell’attore australiano nella preparazione dei suoi personaggi. In particolare, ha menzionato la pratica di tenere un diario del personaggio, metodo utilizzato da Ledger nella preparazione del suo iconico Joker..

“Quando ho saputo che Heath usava un diario per esplorare il suo personaggio e per capire le motivazioni e le sfumature del Joker, ho deciso di adottare lo stesso approccio,” ha spiegato Majors. “È diventato uno strumento fondamentale nel mio processo creativo e mi ha aiutato a entrare nella mente dei personaggi che interpreto.”

Il ruolo di Ledger come Joker è stato, senza dubbio, fondamentale per la sua carriera e il suo prematuro decesso nel 2008 ha lasciato un vuoto nel mondo del cinema. Tuttavia, il suo talento e la sua dedizione continuano a ispirare attori come Jonathan Majors, che cercano di onorarne l’eredità artistica attraverso il loro lavoro.

Conclusioni

Majors ha concluso l’intervista esprimendo la sua gratitudine per l’opportunità di seguire le orme di Ledger e di contribuire a mantenere vivo il suo spirito nel mondo dello spettacolo.